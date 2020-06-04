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"Хоть и скачет, а москаль!": как хоккеисты УХЛ поддерживают форму в карантинное межсезонье

4 июня, 23:42

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Голкипер "Ледяных Волков" прыгает со скакалкой в полной экипировке, а нападающий "Белого Барса" тренирует технику владения шайбой прямо на тротуаре

Чемпионат Украины по хоккею был приостановлен из-за пандемии коронавируса по окончании четвертьфиналов плей-офф УХЛ. Позже лигой было принято решение, что доиграют сезон уже в сентябре – перед стартом нового чемпионата. Мы посмотрели, как поддерживают форму игроки украинских клубов, которым через три месяца предстоит выходить на лед.

Голкипер "Ледяных Волков" Антонио Романов креативно подходит к своим занятиям вне льда. Российский голкипер украинского клуба прыгает на скакалке в полном вратарском обмундировании. "Хоч і скаче, а москаль", – шутят хоккейные болельщики в соцсетях.

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Игрок "Донбасса" Евгений Никифоров снял видео-коллаж, на котором выполняет сразу три упражнения – отжимается, прыгает на скакалке и крутит педали на велотренажере.

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Форвард "Донбасса" Олег Шишлянников занимается индивидуально, и даже без льда. При этом хоккеист отрабатывает технику владения шайбой, и броски по воротам:

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Нападающий "Белого Барса" Феликс Морозов тренирует технику владения шайбой прямо на тротуаре!

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Капитан "Кременчуга" Николай Киселев продуктивно проводит время в отпуске:

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Защитник "Кременчуга" Кирилл Фроленко тренирует силу бросков:

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Защитник "Белого Барса" Владимир Алексюк выполняет комплекс упражнений во дворе частного дома:

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хоккеисты ХК Донбасс Белый барс тренировки чемпионат Украины по хоккею УХЛ ХК Кременчук Украинская хоккейная лига Ледяные Волки

Источник: Сегодня|Спорт

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