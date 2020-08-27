Хозяева Открытого кубка Донбасса-2020 вырвали победу у "Барса" благодаря шикарной шайбе: видео

ХК "Донбасс" лишь в овертайме сломил сопротивление белоцерковского клуба: смотрите, как это было

На льду арены "Альтаир" в Дружковке прошел второй день престижного хоккейного турнира – Открытого кубка Донбасса-2020. "Кременчук" уступил херсонскому "Днепру" 2:4, а "Донбасс" в овертайме вырвал победу у белоцерковского "Белого Барса" со счетом 4:3.

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Украшением матча ХК "Донбасс" – "Белый Барс" стала победная шайба на 65-й минуте встречи в исполнении одного из самых результативных форвардов дончан Ильи Коренчука. Нападающий словил отличный пас от Никиты Буценко, обошел двоих противников, перевел шайбу на пятак и обманным маневром отправил ее точно в ворота Кирилла Кучера.

Таким образом, "Донбасс" с 5 набранными очками лидирует в турнирной таблице, "Днепр" и "Кременчук" набрали по 3 зачетных балла и разместились на второй и третьей строчках соответственно, а "Белый Барс" с 1 пунктом занимает четвертую позицию.

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В четверг, 27 августа, проходят заключительные поединки Открытого кубка Донбасса-2020. "Днепр" в 15:00 встречается с "Белым Барсом", а "Донбасс" в 19:00 – с "Кременчуком".

Смотрите, как готовились к Открытому кубку Донбасса-2020

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