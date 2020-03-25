И до них дошло: открытый чемпионат России по хоккею наконец-то остановили

Руководители КХЛ еще не приняли решение о распределении призовых мест

В среду, 25 марта, решение остановить свой сезон приняла Континентальная хоккейная лига – одна из последних в мире. Открытый чемпионат России дошел до стадии 1/4 финала плей-офф. Мы писали, что несколько дней назад чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса.

В борьбе за Кубок Гагарина оставалось восемь команд. Однако десять дней назад два хоккейных клуба отказались от дальнейшего участия в чемпионате России. Финский "Йокерит" и казахстанский "Барыс" покинули турнир. После этого КХЛ взяла паузу на неделю и вот наконец приняла решение завершить сезон.

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Причем лига рассматривала даже сценарий окончить чемпионат вовремя – до 30 апреля. Также были мысли отложить продолжение турнира до мая, однако затем пришли-таки к решению, что сезон 2019/2020 уже не спасти. Пока еще не сказали, как будут распределять места по итогам чемпионата – об этом объявят дополнительно.

Узнайте о том, что легендарный финский хоккеист Селянне недоволен решением проблемы коронавируса.

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