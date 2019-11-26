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И такое бывает! Лидеры чемпионата Украины по хоккею, "Донбасс" и "Днепр", сыграли без голов

26 ноября, 21:01

Донецкая команда победила херсонскую лишь после семи раундов буллитной серии

"Донбасс" и "Днепр" шайб за 65 минут не забросили

"Донбасс" и "Днепр" шайб за 65 минут не забросили / Фото: ХК "Донбасс"

Несколько минут назад в Дружковке завершился поединок команд лидирующей группы чемпионата Украины по хоккею. "Донбасс", занимающий третье место, принимал херсонский "Днепр", идущий на второй позиции. Лидирует же в Украинской хоккейной лиге с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя "Кременчуг". Недавно мы писали, как в чемпионате страны установили рекорд результативности.

Донецкая команда проиграла на днях "Кременчугу" и теперь пыталась не уступить херсонцам в борьбе за вторую строчку таблицы. Соперники были достойны друг друга и отчаянно сражались на протяжении всех трех периодов. Однако за 60 минут основного времени так и не смогли пробить вратарей – 0:0. Не изменился счет и в пятиминутном дополнительном периоде, где команды играли три на три.

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Все решилось в серии буллитов. После пяти бросков счет был 1:1, и лишь после седьмого раунда "Донбассу" удалось склонить чаши весов на свою сторону – 2:1. Таким образом, коллектив тренера сборной Сергея Витера набрал два очка, а гости из Херсона – одно. Отрыв "Днепра" от "Донбасса" сократился с пяти до четырех очков, при этом у донецкой команды есть игра в запасе.

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Донбасс хоккей чемпионат Украины по хоккею Днепр Херсон

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