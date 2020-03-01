Играть не выходит – будем драться: киевские хоккеисты устроили два боя в матче чемпионата Украины

В эти выходные в Украинской хоккейной лиге проходят три матча 39-го тура. Два из них уже состоялось. Как мы сообщили, "Кременчуг" выиграл регулярный чемпионат Украины по хоккею. В одном из них лидер турнира разобрался с "Ледяными волками" из Киева со счетом 14:1.

Однако, кроме хоккея, зрители на Полтавщине увидели на площадке и элементы бокса. Не в первый раз уже столичные "Волки", несмотря на большое количество пропущенных шайб, устраивают на льду настоящее боксерское шоу. Так вчера киевляне в гостевой игре против "Кременчука" провели сразу очных боксерских поединка.

Сначала, после 11-й заброшенной шайбы, силами померились защитники Давид Григорян и Никита Жигалов. "тот бой вспыхнул на экваторе второго периода. А сразу после того, как судьи разняли одну пару хоккеистов, свои отношения кулаками выясняли Александр Боевых и Александр Воронин.

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По окончании регулярного сезона "Ледяные волки" сыграют с "Белым Барсом" серию за выход в полуфинал плей-офф.

Смотрите, как ранее дрались в чемпионате Украины хоккеисты "Донбасса" и "Белого Барса"

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