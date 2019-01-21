Игрок "Донбасса" Виталий Лялька: "Знаю, что зрители всегда ждут экшен"

Второй бомбардир УХЛ — о пользе антирекорда, верности №9, любимых фильмах о спорте, как забивал са­­мый красивый гол и что не получилось у Шуплера

Виталий Лялька. Фото: ХК "Донбасс"

Игрок "Донбасса" Виталий Лялька: "Знаю, что зрители всегда ждут экшен" Кинзерский Эдуард //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/582/a6a/5c4582a6a6c89.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/582/a6a/5c4582a6a6c89.jpg 2019-01-21T10:28:41+02:00 Хоккей Второй бомбардир УХЛ — о пользе антирекорда, верности №9, любимых фильмах о спорте, как забивал са­­мый красивый гол и что не получилось у Шуплера

— Виталий, твое лидерство в бомбардирской гонке УХЛ не стало неожиданным. Достаточно вспомнить прошлогоднюю рекордную для УХЛ серию из 18 матчей, в которых ты набирал очки по системе "гол+пас". Привык ставить перед собой высокие цели?

— На самом деле цель у меня всегда одна — приносить максимальную пользу своей команде. А отсюда уже и вытекают все персональные достижения. Когда есть большое желание, то получается и высокий КПД.



— Сам для себя отмечаешь, что какие-то партнеры по команде для тебя — более фартовые? В том смысле, что когда они на площадке, у тебя все лучше получается...

— В последнее время я играю в одном звене с Коренчуком и Мазуром, и вроде бы у нас неплохо получается взаимодействовать. Хотя, в принципе, с кем бы ни поставили, я стараюсь со всеми находить общий язык. А по поводу фартовости — за это отвечает Сергей Владимирович, наш тренер. Это его задача, и он с ней хорошо справляется. Чуйка у него хорошая.



— Что случилось с "Донбассом" осенью, когда команда менее чем за месяц потерпела в чемпионате четыре поражения? Никогда прежде с вами такого не было.

— Да мы и сами не понимали, что это была за "яма": то ли мы в тот момент дали какую-то слабину, то ли наши соперники показывали свои лучшие игры. Но, знаете, может, нам и нужно было достичь "дна", чтобы от него хорошо оттолкнуться. Во всем произошедшем нужно находить позитив и извлекать уроки. В конце концов, антирекорд — это тоже рекорд, только со знаком "минус" (улыбается).



— А почему таким скомканным и скоротечным получилось возвращение в "Донбасс" словацкого тренера Юлиуса Шуплера? Что пошло не так?

— Сразу скажу, что у меня о нем остались только хорошие воспоминания: и как о тренере, и как о человеке. Почему у него не получилось? Ну, я точно не отвечу на этот вопрос. Может, нам психологически, ментально не подошел тренер такого класса. Он ведь привык работать в серьезных клубах, с большими мастерами. А тут попал в команду, в которой даже опыта игр в КХЛ почти ни у кого нет. Ему пришлось перестраиваться, хотя, было видно, что Шуплеру интересно с нами работать. Он пытался показать нам, как надо, но у нас что-то не получалось. Впрочем, это уже история, и я не вижу смысла мусолить эту тему. Сейчас наш тренер Сергей Витер, и нам комфортно с ним работать.



— В прошлом сезоне ты забросил невероятную шайбу в ворота "Галицких Львов" — броском из-за спины. Играл на публику или в том моменте действовать можно было только так?

— Ну, во-первых, счет на табло к тому времени позволял играть абсолютно раскованно (4:0. — Авт.). Если бы была упорная борьба, я бы себе такого не позволил. Во-вторых, мне всегда хочется чем-то порадовать болельщиков, которые приходят нас поддержать. Ведь они хотят получить экшен: быструю комбинацию, красивый гол, эффектный силовой прием, в конце концов — драку. Поэтому я это больше делал для них, а не для себя. А то, что забил именно так — это не я придумал, видел подобные голы в матчах НХЛ и КХЛ, и захотелось повторить. Причем это не было экспромтом, на тренировках таким часто балуюсь.

— Лично для тебя стало неожиданным, что так уверенно заиграет в УХЛ новичок чемпионата "Днепр", сразу ставший для вас грозным и принципиальным соперником?

— Да что тут скажешь: молодцы, очень добротная команда. Дай бог, чтоб они держались на плаву в плане финансов. Чем больше команд, с которыми можно побороться, сыграть на максимуме, на эмоциях, тем интереснее чемпионат. Когда выигрываешь у всех по 15:0, это очень быстро надоедает — и болельщикам, и самим хоккеистам.

— Номер "9", под которым ты играешь, что-то для тебя значит?

— Начиная играть в хоккей, я взял себе №96 — по году рождения. Но когда попал в юношескую команду челябинского "Трактора", этот номер был занят, и я взял его первую цифру — 9. Ну, не "шестерку" же было брать (улыбается). Вот с тех пор я неравнодушен к "девятке". Когда впервые вызвали в сборную Украины, играл с №27 — ведь это в сумме тоже 9.



— Ты — левый крайний нападающий. Кто сейчас, по-твоему, лучший игрок этого амплуа в мировом хоккее?

— Лично мне из праворуких нападающих больше всего нравится Саша Овечкин.



— Кстати, фильм "Легенда №17" о лучшем левом крайнем всех времен и народов Валерии Харламове смотрел?

— Конечно! Отличный фильм, там хорошо сняты игровые сцены. И при этом интересный сюжет, основанный на реальных событиях, отличная игра актеров — такие фильмы не могут не нравиться. Даже людям, далеким от спорта.



— А вообще какой последний фильм на спортивную тему ты посмотрел?

— "Движение вверх", про баскетбольную сборную СССР. Классное кино! Сейчас вот хочу посмотреть "Тренера" с Данилой Козловским. Говорят, тоже крутой фильм, про футболистов.



— Через месяц сборная Украины начнет подготовку к чемпионату мира, проведя международный турнир в твоих родных Броварах. Уже думаешь над этим?

— Пока нет. Сейчас все мысли о чемпионате страны. Очень хочется на паузу перед матчами сборной уйти лидером в таблице. Тогда и за сборную будет играться веселее.

Ранее мы писали, что "Донбасс" выиграл битву за второе место в УХЛ: два хоккеиста забросили по 4 шайбы.

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