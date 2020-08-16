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Игроки любимого клуба Лукашенко поддержали избитого 16-летнего фаната

16 августа, 14:19

Елена Павлова Елена Павлова

Юноша не принимал участия в протестах, а лишь планировал отправиться с другом на рыбалку

Хоккеисты минского "Динамо", которое считается любимым спортивным клубом Александра Лукашенко, выразили поддержку 16-летнему Тимуру Мицкевичу – юному болельщику столичного клуба. По информации tut.by, парень со множеством переломов был доставлен в реанимацию 13 августа после акций протеста в Беларуси. Ранее силовики избили хоккеиста, который возвращался домой с тренировки.

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Тимур был сильно избит служителями правоохранительных органов и находился в медикаментозной коме. Сообщается, что 12 августа его задержали на одной из автобусных остановок Минска — по информации местных СМИ, он не принимал участия в протестах, а лишь планировал отправиться с другом на рыбалку.

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Поддержку юному болельщику, который находится в критическом состоянии, среди прочих выразили игроки "Динамо" Максим Сушко, Дмитрий Знахаренко, Вячеслав Грецкий, Артем Демков, Александр Павлович и Егор Шарангович. Все они выложили в своих социальных сетях фотографии Тимура с теплыми словами и пожеланиями скорейшего выздоровления.

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Ранее украинский нападающий "Динамо" из Бреста Артем Милевский не остался равнодушным к событиям в Беларуси.

Смотрите, что задержанный рассказал о зверствах в СИЗО Беларуси

Видео: Euroradio/Telegram

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Беларусь избиение хоккеисты поддержка Динамо Минск болельщик
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