Игроки НХЛ придумали, как выкрутиться из ситуации с остановкой сезона из-за коронавируса

Хоккеисты хотят продолжить сезон летом, и в августе и сентябре разыграть Кубок Стэнли

В связи с пандемией коронавируса во всем мире остановлено большинство спортивных мероприятий. В частности за океаном "не работает" самая сильная хоккейная лига планеты. Но сами же игроки НХЛ предложили вариант, как выйти из непростой ситуации. Читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн – жертвы, переносы и выздоровления.

На данном этапе элитные хоккеисты США и Америки остановились еще в регулярной части чемпионата. Сегодня стал известен один из вариантов возобновления сезона. Как сообщает TSN, игроки хотят продолжить чемпионат в конце июля, но перед ним провести "разогревочный" тренировочный лагерь. Затем, с августа по сентябрь, организовать плей-офф – розыгрыш Кубка Стэнли. Межсезонье, драфт и рынок свободных агентов пройдет в октябре, а в ноябре уже можно было бы начать следующий регулярный сезон.

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Интересно, что Украинская хоккейная лига остановила свой сезон до сентября, приняв схему, подобную к изложенному выше предложению в НХЛ.

Ранее за океаном сообщали, что чемпионат могут возобновить в конце апреля. Однако на данный момент это не видится реальностью.

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