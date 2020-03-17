Игроки НХЛ придумали, как выкрутиться из ситуации с остановкой сезона из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавируса во всем мире остановлено большинство спортивных мероприятий. В частности за океаном "не работает" самая сильная хоккейная лига планеты. Но сами же игроки НХЛ предложили вариант, как выйти из непростой ситуации. Читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн – жертвы, переносы и выздоровления.
На данном этапе элитные хоккеисты США и Америки остановились еще в регулярной части чемпионата. Сегодня стал известен один из вариантов возобновления сезона. Как сообщает TSN, игроки хотят продолжить чемпионат в конце июля, но перед ним провести "разогревочный" тренировочный лагерь. Затем, с августа по сентябрь, организовать плей-офф – розыгрыш Кубка Стэнли. Межсезонье, драфт и рынок свободных агентов пройдет в октябре, а в ноябре уже можно было бы начать следующий регулярный сезон.
Интересно, что Украинская хоккейная лига остановила свой сезон до сентября, приняв схему, подобную к изложенному выше предложению в НХЛ.
Ранее за океаном сообщали, что чемпионат могут возобновить в конце апреля. Однако на данный момент это не видится реальностью.
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