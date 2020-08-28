Итоги Открытого кубка Донбасса-2020: названы лучшие игроки турнира

С 25 по 27 августа в Дружковке на льду арены "Альтаир" прошли матчи главного предсезонного хоккейного турнира в Украине. В этом году в Открытом кубке Донбасса приняли участие команды, которые вышли в полуфинал плей-офф Украинской хоккейной лиги сезона-2019/2020: "Донбасс" (Донецк), ХК "Кременчук" (Кременчуг), "Днепр" (Херсон) и "Белый Барс" (Белая Церковь). Эти коллективы ждут возобновления плей-офф, который впервые в истории будет доигран осенью.

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Донецкий "Донбасс" в шестой раз в истории стал победителем домашнего предсезонного турнира Открытый кубок Донбасса-2020. В последний игровой день команда Сергея Витера обыграла ХК "Кременчук".

Хозяева льда арены "Альтаир" имели значительное игровое преимущество в стартовые 20 минут. Хотя "горожане" дважды неплохо огрызнулись, но использовать выходы один на один с вратарем дончан Алексеем Трифоновым не сумели. К слову, за "Донбасс" в трех матчах ОКД сыграли три разных голкипера. Сергей Витер предоставил игровое время и Трифонову, и Богдану Дьяченко, и Илье Андрюхову.

Открыть счет и трансформировать в гол свои моменты "Донбасс" смог ближе к перерыву. Голкипер "Кременчука" Игорь Давлетшин неудачно вышел из ворот и не поймал шайбу. Удачным отскоком воспользовался Николай Казаковцев, которые забрасывал в уже пустые ворота.

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После перерыва кременчужане смогли собраться и показали характер. "Донбасс" уже не имел такого солидного перевеса, как в первой трети матча.

Достаточно быстро после возвращения на лед "Кременчук" сравнял счет. Александр Коробов обыгрался со своим тезкой Александровым и точно бросил в ближний угол. Трифонову не хватило какого-то мгновения, чтобы успеть закрыть его.

Третий период и овертайм, несмотря на обилие моментов, голов не принесли, а в буллитной серии "Донбасс" все-таки дожал соперника и добыл третью победу в трех матчах турнира. Единственная удачная попытка в активе Виктора Туркина.

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По итогам турнира были определены лучшие игроки в своих амплуа:

Лучший вратарь:

Илья Андрюхов ("Донбасс")

Лучший защитник:

Сергей Дорофеев ("Днепр")

Лучший нападающий:

Андрей Денискин (ХК "Кременчук")

Лучший бомбардир:

Дмитрий Даниленко (3+2, "Белый Барс")

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На трибунах "Альтаира" присутствовали болельщики, однако их число и расположение на арене было ограничено из-за продолжающегося коронавирусного карантина. Общая заполняемость трибун не превышала 50-ти процентов.

Смотрите, как готовились к Открытому кубку Донбасса-2020:

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