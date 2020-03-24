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Из-за коронавируса отменили розыгрыш трофея со 102-летней историей

24 марта, 16:06

Александр Трикиша

Кубок был учрежден в память о канадских хоккеистах, погибших в ходе Первой мировой войны

Канадская хоккейная лига (CHL) на официальном сайте объявила об отмене плей-офф и розыгрыша Мемориального кубка из-за пандемии коронавируса. Таким образом, сезон завершен для команд, представляющих QMJHL, OHL и WHL – юниорскую лигу Квебека, юниорскую лигу Онтарио и Западную хоккейную лигу. Ранее аналогичные решения по отдельности приняли все лиги. Кстати, вчера исполнилось 68 лет невероятному рекорду украинца в НХЛ.

Розыгрыш Мемориального кубка должен был состояться в Келоуне с 22 по 31 марта. В нем должны были принять участие чемпионы всех трех лиг и клуб-хозяин.

Примечательно, что этот сезон станет первым в более чем 100-летней истории трофея, когда он не будет разыгран. Мемориальный кубок был учрежден перед сезоном-1918/1919 в память о канадских хоккеистах, погибших в ходе Первой мировой войны.

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Ранее мы писали, что сегодня 84 года самому длинному матчу НХЛ, во время которого судья проспал гол. После 216 минут все решила шайба новичка Лиги, а зрители проснулись и бросали на лед деньги.

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хоккей коронавирус

Источник: Championat.ru

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