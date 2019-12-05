Из-за критики девушка скинула 30 кг и стала лицом клуба КХЛ: смотрите на эту красотку

Зухра Уразбахтина / Фото: Instagram

Российская телеведущая Зухра Уразбахтина является лицом хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги "Ак Барс" и украшением всего российского хоккея, но еще некоторое время назад красотка страдала из-за лишнего веса.

Во время студенческой жизни девушка из-за неправильного питания начала стремительно набирать вес. Тем не менее, поначалу она даже не задумывалась о похудении, так как считала себя очень привлекательной. Пока не нарвалась на оскорбления в соцсетях от одного из знакомых, написавшего под фото с ней: "Я застрял в складках Зухры".

Ее так задела критика, что Зухра на следующий же день купила абонемент в фитнес-зал и села на диету. За непродолжительное время она сумела сбросить 30 кг и начать карьеру телеведущей. Сейчас же красотка призвана популяризировать хоккей и "Ак Барс". Девушка продолжает заниматься спортом, записалась на занятия по боксу, увлекается кроссифитом и благодарит того человека, написавшего комментарий к тому фото.

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Ирина Морозюк. Работа языком Видео: Instagram

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