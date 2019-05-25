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Как финны выбивали Россию с чемпионата мира по хоккею: обзор матча

25 мая, 20:46

Сборная России уступила Финляндии со счетом 0:1 и не смогла выйти в финал ЧМ по хоккею

Финляндия обыграла Россию в полуфинале хоккейного ЧМ-2019
Финляндия обыграла Россию в полуфинале хоккейного ЧМ-2019.

Главный фаворит чемпионата мира по хоккею сборная России потерпела поражение от команды Финляндии в полуфинальном матче турнира, который проходит в Словакии. Встреча, состоявшаяся в Братиславев субботу, завершилась со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу финнов, в составе которых шайбу на 51-й минуте забросил Марко Анттила.

Позже в субботу во втором полуфинале встретятся сборные Канады и Чехии. Финал и матч за третье место пройдут в воскресенье.

На чемпионате мира-2018 в Дании сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила команде Канады в овертайме (4:5). Последний раз россияне выходили в финал чемпионата мира в 2015 году.

Обзор матча Россия – Финляндия 0:1

На пути к полуфиналу сборная России выиграла в своей группе у Норвегии, Австрии, Чехии, Италии, Латвии, Швейцарии и Швеции, а в 1/4 финала обыграла США. Финляндия обыграла на групповом этапе Канаду, Словакию, Данию, Великобританию и Францию, но уступила США и Германии. В 1/4 финала финны победили Швецию – действующего обладателя титула.

Аналитики букмекерских контор ранее дали прогноз на полуфиналы: по их мнению, в финал должны были выйти команды России и Канады. Прогноз не сбылся.


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Тег Сборная России по хоккею, чемпионат мира по хоккею, ЧМ-2019 по хоккею, сборная Финляндии по хоккею

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Сегодня|Спорт

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