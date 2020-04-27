Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,14
29,33
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Как поддерживать форму на карантине: показывают чемпионы Украины

27 апреля, 18:42

Алексей Андрейцев

Игроки хоккейного клуба"Донбасс" показывают упражнения, которые помогут сохранить форму на карантине и в межсезонье

Действующие чемпионы Украины по хоккею покажут школьникам, как поддерживать форму в условиях карантина, а также межсезонья. Клуб "Донбасс" и канал Xsport запустили проект "Уроки физкультуры у тебя дома". В рамках этого проекта, в телеэфире, а также в социальных сетях ежедневно будут выходить видеоролики, в которых хоккеисты продемонстрируют комплексы из пяти несложных, но интересных упражнений, с помощью которых можно поддерживать форму в домашних условиях.

Читайте также: Коронавирус или спорт – кто побеждает? Онлайн-трансляция

Первое занятие провел нападающий Виктор Захаров. Смотрите упражнения от капитана ХК "Донбасс":

Реклама

Ролики будут выходить каждое утро, начиная с 27 апреля. Цель проекта – показать школьникам, что карантин – не повод скучать и забывать о спорте.

В течение двух недель домашние уроки для школьников проведут:

  • Виктор Захаров
  • Максим Разумов
  • Вадим Мазур
  • Филипп Пангелов-Юлдашев
  • Андрей Григорьев
  • Владимир Романенко
  • Дмитрий Игнатенко

Ранее стало известно, когда в Украину вернется хоккей: в УХЛ назвали даты плей-офф, остановленного коронавирусом. В чемпионате Украины доиграют плей-офф перед стартом нового сезона – в сентябре.

Реклама

Смотрите тренировку от невесты Криштиану Роналду – очаровательной Джорджины Родригес:

Тренировка Джорджины Родригес Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

хоккеисты ХК Донбасс тренировка Виктор Захаров

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Пока Беларусь оттягивала карантин, в
Пока Беларусь оттягивала карантин, в "Немане" произошло массовое заражение: признание хоккеистаХоккей
Атаковали возле своего дома: в России расследуют загадочное нападение на Блохина
Атаковали возле своего дома: в России расследуют загадочное нападение на БлохинаХоккей
"Разговаривал с ним": сын легенды советского хоккея, оказавшегося в коме, рассказал о состоянии отцаХоккей
"То выводят из нее, то вводят": суперрекордсмен сборной СССР по хоккею – в комеХоккей
Коронавирус возле президента: хоккеист команды Лукашенко заразился новой инфекцией
Коронавирус возле президента: хоккеист команды Лукашенко заразился новой инфекциейХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...