Как поддерживать форму на карантине: показывают чемпионы Украины

Игроки хоккейного клуба"Донбасс" показывают упражнения, которые помогут сохранить форму на карантине и в межсезонье

Действующие чемпионы Украины по хоккею покажут школьникам, как поддерживать форму в условиях карантина, а также межсезонья. Клуб "Донбасс" и канал Xsport запустили проект "Уроки физкультуры у тебя дома". В рамках этого проекта, в телеэфире, а также в социальных сетях ежедневно будут выходить видеоролики, в которых хоккеисты продемонстрируют комплексы из пяти несложных, но интересных упражнений, с помощью которых можно поддерживать форму в домашних условиях.

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Первое занятие провел нападающий Виктор Захаров. Смотрите упражнения от капитана ХК "Донбасс":

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Ролики будут выходить каждое утро, начиная с 27 апреля. Цель проекта – показать школьникам, что карантин – не повод скучать и забывать о спорте.

В течение двух недель домашние уроки для школьников проведут:

Виктор Захаров

Максим Разумов

Вадим Мазур

Филипп Пангелов-Юлдашев

Андрей Григорьев

Владимир Романенко

Дмитрий Игнатенко

Ранее стало известно, когда в Украину вернется хоккей: в УХЛ назвали даты плей-офф, остановленного коронавирусом. В чемпионате Украины доиграют плей-офф перед стартом нового сезона – в сентябре.

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