Как развивать хоккейную нацию: шведы в Киеве поделились секретами

350 молодежных клубов в стране с населением в 10 миллионов человек и развитие личностей - опыт Швеции

Президент Федерации хоккея Швеции провел семинар в Киеве / Фото: УХЛ

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Украинская хоккейная лига (УХЛ) провела хоккейный семинар для представителей детско-юношеских спортивных школ, детских тренеров и спортивных менеджеров. Мероприятие посетило более 70 участников, среди них – тренеры и руководители ДЮСШ из Белой Церкви, Винницы, Днепра, Дружковки, Киева, Кременчука, Кривого Рога, Луцка, Харькова и Херсона.

Главным спикером семинара стал президент Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон. Именно при нем национальная команда дважды завоевала "золото" чемпионата мира (2017, 2018), шведская молодежная сборная взяла "серебро" в 2018-м, а юниоры успели выиграть и "бронзу" (2018), и "серебро" (2016), и "золото" ЮЧМ (2019). Также вместе с Андерсом Ларссоном выступил почетный президент Федерации хоккея Швеции и член финансового комитета Международной федерации хоккея Кристер Энглунд.

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В ходе лекции спикеры много говорили об эффективности шведской системы подготовки хоккеистов, мотивации юных игроков, массовости женского хоккея и национальной программе развития этого вида спорта.

По словам Андерса Ларссона, в Швеции работает общенациональная хоккейная программа "Учимся играть", которая включает в себя полноценный план тренировок с расписанием занятий и подробным описанием упражнений, обязательные курсы повышения квалификации для тренеров, пособия для внедрения в клубных системах и ряд рекомендаций для родителей юных хоккеистов. Федерация хоккея Швеции также разработала систему образования тренерских кадров для того, чтобы абсолютно все наставники имели базовый уровень тренерской подготовки.

Президент Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон / Фото: УХЛ

К тому же, в штате федерации есть 11 региональных инструкторов, чья задача заключается в том, чтобы повышать профессиональный уровень тренеров, работающих с игроками. В течение года они дважды посещают каждый молодежный клуб Швеции, которых в стране порядка 350, чтобы способствовать развитию тренерских кадров.

Один из основных моментов, на которых неоднократно заострял внимание Андерс Ларссон – необходимость всестороннего развития игроков не только как спортсменов, но и как личностей. Задача детского хоккея в Швеции – привить любовь к игре, а не нагрузить малышей ответственностью за результат.

Плюс ко всему, Федерация хоккея Швеции инициировала ряд проектов по удержанию детей в спорте: развитие женского хоккея для девочек 10-14 лет, пересмотр системы подготовки тренерских кадров и грамотность физического развития.

Андерс Ларссон делится шведским опытом развития хоккея / Фото: УХЛ

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Президент шведской федерации хоккея рассказал и об изменениях в судейском функционале – теперь их основная задача не контроль качества судейства, а обучение арбитров с целью улучшения их работы и минимизации ошибок. По окончании семинара Андерс Ларссон пообщался с украинскими детскими тренерами и спортивными менеджерами, ответив на всех интересующие вопросы.

"Мы очень рады быть в Украине и делиться своим опытом с украинскими тренерами. Вообще такое сотрудничество для Федераций разных стран очень полезно и важно. Тем более, что У Швеции и Украины сборные имеют одинаковые цвета!", – отметил президент Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон.

"Это очень отличная инициатива, и я надеюсь, что это только начало и мы будем продолжать двигаться в таком же направлении. Швеция – это топовая хоккейная страна, у которой есть чему поучиться. Воплощение такой модели реально в Украине и, я думаю, что скоро мы сможем воплотить эти идеи и в наши реалии", – говорит тренер ДЮСШ "Днепр" из Херсона Кирилл Катрич.

"Мы очень рады впервые в Украине провести семинар, который позволил украинским тренерам и менеджерам перенять опыт работы одного из ведущих хоккейных государств. Мы благодарны нашим международным коллегам за визит и насыщенную лекцию и уверены, что эти знания помогут нашим тренерам в воспитании будущего поколения. Мы хотим и дальше развивать детский хоккей в Украине и это только первый шаг на этом пути. Так что надеемся, что подобные семинары станут хорошей традицией", – отметил исполнительный директор УХЛ Алексей Брага.

Исполнительный директор УХЛ Алексей Брага / Фото: УХЛ

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