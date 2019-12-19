Как развивать хоккейную нацию: шведы в Киеве поделились секретами

Украинская хоккейная лига (УХЛ) провела хоккейный семинар для представителей детско-юношеских спортивных школ, детских тренеров и спортивных менеджеров. Мероприятие посетило более 70 участников, среди них – тренеры и руководители ДЮСШ из Белой Церкви, Винницы, Днепра, Дружковки, Киева, Кременчука, Кривого Рога, Луцка, Харькова и Херсона.
Главным спикером семинара стал президент Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон. Именно при нем национальная команда дважды завоевала "золото" чемпионата мира (2017, 2018), шведская молодежная сборная взяла "серебро" в 2018-м, а юниоры успели выиграть и "бронзу" (2018), и "серебро" (2016), и "золото" ЮЧМ (2019). Также вместе с Андерсом Ларссоном выступил почетный президент Федерации хоккея Швеции и член финансового комитета Международной федерации хоккея Кристер Энглунд.
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В ходе лекции спикеры много говорили об эффективности шведской системы подготовки хоккеистов, мотивации юных игроков, массовости женского хоккея и национальной программе развития этого вида спорта.
По словам Андерса Ларссона, в Швеции работает общенациональная хоккейная программа "Учимся играть", которая включает в себя полноценный план тренировок с расписанием занятий и подробным описанием упражнений, обязательные курсы повышения квалификации для тренеров, пособия для внедрения в клубных системах и ряд рекомендаций для родителей юных хоккеистов. Федерация хоккея Швеции также разработала систему образования тренерских кадров для того, чтобы абсолютно все наставники имели базовый уровень тренерской подготовки.
К тому же, в штате федерации есть 11 региональных инструкторов, чья задача заключается в том, чтобы повышать профессиональный уровень тренеров, работающих с игроками. В течение года они дважды посещают каждый молодежный клуб Швеции, которых в стране порядка 350, чтобы способствовать развитию тренерских кадров.
Один из основных моментов, на которых неоднократно заострял внимание Андерс Ларссон – необходимость всестороннего развития игроков не только как спортсменов, но и как личностей. Задача детского хоккея в Швеции – привить любовь к игре, а не нагрузить малышей ответственностью за результат.
Плюс ко всему, Федерация хоккея Швеции инициировала ряд проектов по удержанию детей в спорте: развитие женского хоккея для девочек 10-14 лет, пересмотр системы подготовки тренерских кадров и грамотность физического развития.
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Президент шведской федерации хоккея рассказал и об изменениях в судейском функционале – теперь их основная задача не контроль качества судейства, а обучение арбитров с целью улучшения их работы и минимизации ошибок. По окончании семинара Андерс Ларссон пообщался с украинскими детскими тренерами и спортивными менеджерами, ответив на всех интересующие вопросы.
"Мы очень рады быть в Украине и делиться своим опытом с украинскими тренерами. Вообще такое сотрудничество для Федераций разных стран очень полезно и важно. Тем более, что У Швеции и Украины сборные имеют одинаковые цвета!", – отметил президент Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон.
"Это очень отличная инициатива, и я надеюсь, что это только начало и мы будем продолжать двигаться в таком же направлении. Швеция – это топовая хоккейная страна, у которой есть чему поучиться. Воплощение такой модели реально в Украине и, я думаю, что скоро мы сможем воплотить эти идеи и в наши реалии", – говорит тренер ДЮСШ "Днепр" из Херсона Кирилл Катрич.
"Мы очень рады впервые в Украине провести семинар, который позволил украинским тренерам и менеджерам перенять опыт работы одного из ведущих хоккейных государств. Мы благодарны нашим международным коллегам за визит и насыщенную лекцию и уверены, что эти знания помогут нашим тренерам в воспитании будущего поколения. Мы хотим и дальше развивать детский хоккей в Украине и это только первый шаг на этом пути. Так что надеемся, что подобные семинары станут хорошей традицией", – отметил исполнительный директор УХЛ Алексей Брага.
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