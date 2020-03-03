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Как в Херсоне благодарят за победу: после 8:2 болельщики устроили овации своим хоккеистам

3 марта, 16:41

Алексей Трофименко

Домашние трибуны благодарят херсонский "Днепр" за победный матч против "Ледяных Волков"

Во время очередного поединка "Днепра" на родной арене в Херсоне в рамках чемпионата Украинской хоккейной лиги болельщики на протяжении всего матча громко поддерживали команду и гнали ее вперед, а после финальной сирены еще долго не отпускали "щук" в раздевалку.

После окончания матча херсонские болельщики больше трех минут аплодировали своим хоккеистам, выражая им благодарность за победный поединок. На эмоции не скупились и сами хоккеисты, поблагодарив болельщиков за их мощную поддержку. "Днепр" выиграл матч со счетом 8:2.

Отметим, что по итогам регулярного чемпионата "Днепр" финиширует на третьем месте и на стадии четвертьфинала плей-офф сразится с харьковским МХК "Динамо". Матчи состоятся 12 и 15 марта в Харькове и Херсоне соответственно, а также, при необходимости, 17 марта состоится третий, решающий, матч в Херсоне.

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Лидирует в регулярном чемпионате УХЛ "Кременчук" (96 очков), на втором месте расположился "Донбасс" (92 очка). Замыкает шестерку участников чемпионата Украины МХК "Динамо".

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хоккей УХЛ ХК Днепр Ледяные Волки

Источники: Сегодня|Спорт , uhl.com.ua

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