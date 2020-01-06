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Как в Северной Корее: в России вместо поражения от Канады показали запись победного финала 2011 года

6 января, 09:49

Болельщиков спутала параллельная трансляция записи финала девятилетней давности

/ Фото: Getty Images

Официальный транслятор матчей с молодежного чемпионата мира на территории России канал "Матч ТВ" во время финального поединка турнира между Россией и Канадой включил запись поединка этих же команд в 2011 году, когда победу отпраздновала Россия. Многие зрители принялись поздравлять российскую команду с победой, пока не разобрались, что смотрели матч девятилетней давности.

Дело в том, что в связи с выходом российской команды в плей-офф транслировать матчи чемпионата мира доверили параллельно еще и "Первому каналу". К слову, финал этого года там показали в прямой трансляции, но большинство зрителей по привычке включили "Матч ТВ", где их ждал не очень приятный сюрприз.

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В сети сразу же вспомнили историю, как в Северной Корее показывают по ТВ сюжеты, где их сборная вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу 2014 года, хотя даже не принимала в нем участие. Правда, позже в СМИ заподозрили, что тот "выпуск новостей" был подделкой.

Кстати, как мы писали ранее, поединку между Канадой и Россией предшествовал скандал: капитан сборной Канады проявил неуважение к российскому гимну. В ответ российские хоккеисты не пожали ему руку. Баррет Хейтон после игры извинился и заявил, что просто был опустошен после разгромного поражения.

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Источник: Сегодня|Спорт

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