Канада и Россия вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею

"Кленовые" легко разобрались со словаками, а россияне с проблемами прошли швейцарцев

Молодые канадцы вышли в полуфинал ЧМ / Фото: iihf.com

В четверг на молодежном чемпионате мира по хоккею в Чехии проходят все четыре четвертьфинала. Уже стали известны два участника полуфинальной стадии – сборные Канады и России. Как мы писали ранее, в последний день 2019 года на молодежном чемпионате мира определились четвертьфиналисты.

В первом матче дня россияне с трудом одолели в Тршинце команду Швейцарии со счетом 3:1. Шайбы соперники забрасывали только во втором периоде. При ничьей на табло 1:1 подопечные Валерия Брагина дважды отличились в концовке 20-минутки, чем обеспечили себе путевку в полуфинал.

Читайте Календарь самых значимых спортивных событий в 2020-м

Реклама

Гораздо веселее свою задачу выполнила сборная Канады. Родоначальники хоккея огорчили тысячи чешских и словацких болельщиков в Остраве, разобрав на запчасти сборную Словакии – 6:1. Лишь в самом конце канадцы позволили соперникам отыграть одну шайбу. А затем еще команды повеселили публику потасовкой, в результате чего по двое игроков из каждой команды получили по двойному штрафу.

Чуть позже 2 января играют США – Финляндия и Чехия – Швеция.

Смотрите, как играют в хоккей на видеоприставках

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама