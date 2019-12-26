Канада вырвала волевую победу у США в голевой "перестрелке" на молодежном чемпионате мира

Сборная Швеции в скандинавском дерби с Финляндией обновила свой рекорд без поражений

Канадская молодежка обыграла американскую в Чехии / Фото: iihf.com

В четверг в чешских городах Острава и Тршинец стартовал один из самых ожидаемых зимних турниров – чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. В первый же день прошло несколько интересных и принципиальных поединков. Как мы писали, сборная Чехии обыграла Россию – главного фаворита чемпионата.

Во втором матче дня в Остраве прошло дерби Северной Америки. Молодежь Канады и США выдала зрелищный голевый поединок. Первый период выиграли американцы 2:0, затем второй взяли канадцы 3:0, а в заключительной 20-минутке хоккеисты подарили зрителям еще пять шайб (3:2). В итоге – волевая победы "кленовых" со счетом 6:4. К слову, на трибунах собралось почти 9000 (!) болельщиков.

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Еще в одном принципиальном матче дня в Тршинце в скандинавском дерби сборная Швеции вырвала победу в овертайме у Финляндии – 3:2. Причем "Тре Крунур" также отыгрывались, пропустив шайбу первыми. Шведы демонстрируют поразительную волю к победе: на групповых этапах ЧМ они не уступают с 2006 года, а их беспроигрышная серия составляет уже 49 (!) матчей.

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