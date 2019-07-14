Канадский хоккеист: "Хотелось бы, чтобы мое имя произносили правильно. Корни фамилии украинские"

Новичок казахстанского "Барыса" рассказал о происхождении своей фамилии

Адам Хелука. Фото: ХК "Барыс".

Новичок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" из Казахстана Адам Хелука, подписавший одностороннее соглашение до 30 апреля 2020 года, в интервью местным СМИ признался, что имеет украинские корни, поэтому его фамилия должна писаться не так как это подал официальный сайт клуба (Хелевка – прим).

"На самом деле фамилия читается как Хелука. Но тут написали Хелевка, я видел. Хотелось бы, чтобы мое имя здесь произносили правильно. Корни фамилии украинские. По папиной линии. Так что во мне украинская, британская и канадская кровь. Со стороны мамы – британцы", – рассказал хоккеист.

Ранее мы писали, что украинец напоил деда шнапсом из Кубка Стэнли. Колтон Парайко привез домой трофей, завоеванный с "Сент-Луис Блюз".

23-летний нападающий был выбран в 4-м раунде клубом "Сан-Хосе Шаркс" на драфте НХЛ в 2015 году. Однако Адаму так и не удалось провести ни одной игры в НХЛ. В 2016-2018 Хелука выступал в фарм-команде "Акул" – "Сан Хосе Барракуда".

Сезон 2018/19 новичок "Барыса" начинал в фарме "Финикса" "Туксон Роадраннерс", но по ходу кампании был обменян в "Нэшвилл". Во второй команде "Милуоки Адмиралс" Хелука набрал 19 очков в 29 играх регулярного первенства и плей-офф АХЛ.

Всего в регулярных чемпионатах АХЛ на счету Хелуки 118 (44+74) очков в 189 играх. В плей-офф Адам провёл 21 игру, набрав 6 (4+2) очков.

Мы ранее писали, что "Сент-Луис Блюз" победил "Бостон Брюинз" в решающем седьмом матче финальной серии НХЛ и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Хоккей, Кубок Стэнли, Сент-Луис – Бостон

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