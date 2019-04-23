Канадский вратарь: "Первое впечатление о России – это барак"

Байрон Дафо вспомнил, как поехал играть в Омск и оттуда сбежал

Дафо со своей собакой. Фото: Twitter

Канадский вратарь Байрон Дафо, поигравший в НХЛ за "Вашингтон", "Лос-Анджелес", "Бостон" и "Атланту", вспомнил недолгий отрезок выступлений за омский "Авангард".

"После локаута-2005 я хотел завершить карьеру, заниматься детьми. Но в конце октября мне позвонил агент: "Байрон, Омск ищет вратаря. Миллион долларов чистыми за четыре месяца. Ты как?" Я подумал, что за миллион долларов чистыми мне вообще все равно куда ехать. Я подписал контракт, 12 часов из Атланты до Москвы, потом еще часа четыре до Сибири.

Это были худшие 30 дней моей жизни. Первый день я провел в армейском бараке, где ждал, пока мне искали квартиру. Мое первое впечатление о России – это барак. Ужас!

Я сыграл пару матчей, все было хорошо, пока я не дернул пах. Я подъехал к тренеру и говорю ему, что не могу играть. Он мне: "Ты должен!" Я ему: "Нет, не буду". И пошел в раздевалку. Меня отправили к доктору, а там, как в фильме ужасов: мигающая лампочка, ничего не видно толком. На следующий день президент "Авангарда" – мужик в смешном костюме и такими же усами зовет к себе в офис, сует под нос контракт и говорит: "Подписывай!" А там все на русском. Я отказался.

Как потом оказалось, доктор сказал ему, что я получил серьезную травму еще до перехода в "Авангард". Поэтому мою зарплату сократили с миллиона до 400 тысяч. Переводчица говорит мне: "Подписывай, а то ничего не получишь". А я уже провел в Омске месяц, скоро должна прийти первая зарплата. Я подписал, пожал руку президенту и, придя домой, позвонил жене: "Завтра зарплата, как только деньги будут на моем счету, я валю отсюда. Если через 24 часа меня не будет дома, значит что-то случилось".

Я получил чек – уже с уменьшенной зарплатой, закинул на счет и собрал вещи. Больше в Россию ни ногой", – рассказал Дафо.

Ранее бывший игрок "Сочи" американец Райан Уитни рассказал о русских девушках. "В России девушка – или страшилище, на один балл из десяти, или модель на все 12 баллов. У них нет чего-то среднего. Русские девушки или полное убожество, или сводящие с ума красавицы. Или трехглазое чудовище, как после взрыва в Чернобыле, или Анна Курникова".

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