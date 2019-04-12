Капитан "Донбасса" признан cамым полезным игроком плей-офф Украинской хоккейной лиги
Захаров 10 матчах набрал 16 очков и стал лучшим бомбардиром второго этапа чемпионата УХЛ
Сегодня, 12 апреля, состоялся пятый финальный поединок между "Донбассом" и "Днепром", в котором дончане обыграли "щук" и стали обладателями золотых медалей чемпионата Украинской хоккейной лиги в сезоне 2018/19.
Самым полезным игроком плей-офф в сезоне 2018/19 стал капитан "Донбасса" Виталий Виктор Захаров. Соответствующую награду после матча с "Днепром" форвард получил из рук генерального директора Украинской хоккейной лиги Сергея Варламова.
В пятом финальном поединке против "Днепра" Виктор отличился одним ассистентским баллом, а в общей сложности в текущем розыгрыше плей-офф в 10 матчах набрал 16 (6+10) очков, став лучшим бомбардиром второго этапа чемпионата УХЛ.
Ране мы писали про гол года в НХЛ: хоккеист зубами забросил шайбу в ворота соперников. Джо Павелски помог "Сан-Хосе" обыграть "Вегас" в первом матче плей-офф.
Ранее мы рассказывали, как мотивационная речь тренера "Коламбуса" помогла его игрокам установить историческое достижение. "Коламбус" на выезде победил "Тампу Бэй" со счетом – 4:3. И стал шестым в истории плей-офф клубом, выигравшим матч у победителя регулярного чемпионата после того, как отыграл не менее трех шайб.
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