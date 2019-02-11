Капитан сборной Украины: Дожились, впервые проиграли румынам

Андрей Михнов прокомментировал выступление украинских хоккеистов на домашнем турнире

Андрей Михнов после матча с Румынией. Фото: Виталий Лазебник

Капитан сборной Украины: Дожились, впервые проиграли румынам Кинзерский Эдуард //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/127/ef2/5c6127ef27460.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/127/ef2/5c6127ef27460.jpg 2019-02-11T09:36:00+02:00 Хоккей Андрей Михнов прокомментировал выступление украинских хоккеистов на домашнем турнире

На выходные в Броварах прошел международный хоккейный турнир с участием сборных Украины, Польши и Румынии — будущих соперников по ЧМ в дивизионе ІВ, который пройдет в Таллинне с 28 апреля по 4 мая.



Хозяева турнира, который стал дебютным для нового тренерского штаба "сине-желтых" во главе с Андреем Срюбко, выступали в экспериментальном составе, без большей части ведущих игроков: Петрухно, Захарова, Буценко, Карпенко, Бабинца, Гаврика. Зато было много молодых хоккеистов, впервые надевших свитера национальной команды. Первый "блин" для дебютантов (игроков и тренера) вышел комом: поражения в обоих поединках - 1:5 от поляков и 0:3 от румын соответственно. Причем фиаско от "триколори" стало для украинцев первым за всю историю противостояний. И это притом, что у "сине-желтых" была хорошая поддержка. Вход для болельщиков организаторы сделали свободным, и матчи турнира привлекли на трибуны ледовой арены "Терминал" приличное количество зрителей, активно поддерживавших свою сборную. Естественно, итог обоих встреч с участием украинцев публику не порадовал. "Вы будете играть или нет? Просыпайтесь уже!" — то и дело слышалось с трибун. А после финальной сирены поединка с Румынией один из болельщиков, проходя мимо, грустно пошутил: "Индию надо было звать в соперники". К слову, именно румыны, в составе которых играло сразу четверо (!) натурализованных украинцев, и стали победителями турнира, неожиданно обыграв еще и Польшу (2:0).



"Увы, но таков сегодня наш реальный уровень. Грустно, но пока не тянем, — честно признался нам капитан "сине-желтых" Андрей Михнов, выступающий за польский "Тыхы". — "Старики" уходят, а молодые ребята не готовы играть на таком уровне. И вот такие спарринги нужны, чтобы тянуться, расти, а не болтаться в УХЛ, где все катаются на полусогнутых ногах. А в таких играх нужно бегать, работать, быстро принимать решения, быть постоянно в борьбе. Поэтому такие спарринги, конечно, нужны. Молодежь на них растет, мужает. Только жалко, что их всего два за год. Хотелось бы больше: чтобы мы ноябрьские, декабрьские челленджеры не пропускали. Обидно, конечно, что проиграли. Румынам, наверное, вообще впервые, да? Вписали свое имя в историю. Дожились. Но будем работать. Просто неприятно слушать псевдоспециалистов, которые начинают поливать ребят, что, дескать, мы такие-рассякие. Повторюсь, сильная сборная появляется там, где есть сильный чемпионат. Когда в командах есть приличные легионеры, у которых учатся местные игроки, местная молодежь. По этому пути прошла Польша, сейчас по этому пути идет Румыния. А в УХЛ у кого учиться? И если мы собираем сборную из игроков чемпионата Украины, то она на данный момент будет вот такой".



"Да, проиграли двум будущим соперникам по ЧМ (кроме Польши и Румынии, нашими оппонентами в Таллинне будут команды Эстонии, Нидерландов и Японии. — Авт.), но это не значит, что на чемпионате мира нам нечего делать, — продолжает Андрей Михнов. — На апрельские сборы подъедут опытные ребята из других лиг, так что мы однозначно усилимся и будем биться в каждом матче. Если ехать на чемпионат мира с мыслью, что ты обречен, то лучше вообще не ехать. Едешь, бьешься, играешь, отдаешь все силы, а там посмотрим, где мы будем. Самое главное, что, несмотря ни на что, атмосфера в сборной хорошая, и все ребята приезжают сюда с желанием и на позитиве".

Ранее мы писали, что знаменитый тренер Моуринью опозорился в России: португалец упал во время вбрасывания шайбы.

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