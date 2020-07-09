Киевский "Сокол" может вернуться в чемпионат Украины по хоккею

Украинская хоккейная лига (УХЛ) приступает к работе над формированием состава участников пятого юбилейного сезона 2020/21. Помимо участия в национальном чемпионате шести действующих клубов, Лига ведет переговоры с инициативными группами из Днепра ("Динамо"), Кривого Рога ("Кривбасс"), Киева (МХК "Сокол"), а также из Одессы и Мариуполя.
Напомним, что в прошлом сезоне в чемпионате Украины играли:
- "Белый Барс", Белая Церковь
- МХК "Динамо", Харьков
- "Днепр", Херсон
- "Донбасс", Донецк
- "Кременчук", Кременчуг
- "Ледяные Волки", Киев
Как отмечает официальный сайт УХЛ, основной задачей организации является расширение географии чемпионата в будущем сезоне. Это предполагает не только повышение интереса к самому турниру, но и рост популярности хоккея в регионах и Украине в целом.
Напомним, что регулярный чемпионат Украинской хоккейной лиги сезона 2020/21 стартует 30 сентября матчем-открытием между чемпионом и серебряным призером сезона 2019/20. Они определятся в ходе плей-офф, который состоится в сентябре 2020 года.
Недавно мы писали, как хоккеисты УХЛ поддерживают форму в карантинное межсезонье: "Хоть и скачет, а москаль!".
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