Киевский "Сокол" может вернуться в чемпионат Украины по хоккею

Украинская хоккейная лига планирует расширить свою географию - ведутся переговоры с командами из пяти городов

Украинская хоккейная лига (УХЛ) приступает к работе над формированием состава участников пятого юбилейного сезона 2020/21. Помимо участия в национальном чемпионате шести действующих клубов, Лига ведет переговоры с инициативными группами из Днепра ("Динамо"), Кривого Рога ("Кривбасс"), Киева (МХК "Сокол"), а также из Одессы и Мариуполя.

Реклама

Напомним, что в прошлом сезоне в чемпионате Украины играли:

"Белый Барс", Белая Церковь

МХК "Динамо", Харьков

"Днепр", Херсон

"Донбасс", Донецк

"Кременчук", Кременчуг

"Ледяные Волки", Киев

Как отмечает официальный сайт УХЛ, основной задачей организации является расширение географии чемпионата в будущем сезоне. Это предполагает не только повышение интереса к самому турниру, но и рост популярности хоккея в регионах и Украине в целом.



Напомним, что регулярный чемпионат Украинской хоккейной лиги сезона 2020/21 стартует 30 сентября матчем-открытием между чемпионом и серебряным призером сезона 2019/20. Они определятся в ходе плей-офф, который состоится в сентябре 2020 года.

Недавно мы писали, как хоккеисты УХЛ поддерживают форму в карантинное межсезонье: "Хоть и скачет, а москаль!".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама