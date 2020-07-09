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Киевский "Сокол" может вернуться в чемпионат Украины по хоккею

9 июля, 16:47

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

Украинская хоккейная лига планирует расширить свою географию - ведутся переговоры с командами из пяти городов

Украинская хоккейная лига (УХЛ) приступает к работе над формированием состава участников пятого юбилейного сезона 2020/21. Помимо участия в национальном чемпионате шести действующих клубов, Лига ведет переговоры с инициативными группами из Днепра ("Динамо"), Кривого Рога ("Кривбасс"), Киева (МХК "Сокол"), а также из Одессы и Мариуполя.

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Напомним, что в прошлом сезоне в чемпионате Украины играли:

  • "Белый Барс", Белая Церковь
  • МХК "Динамо", Харьков
  • "Днепр", Херсон
  • "Донбасс", Донецк
  • "Кременчук", Кременчуг
  • "Ледяные Волки", Киев

Как отмечает официальный сайт УХЛ, основной задачей организации является расширение географии чемпионата в будущем сезоне. Это предполагает не только повышение интереса к самому турниру, но и рост популярности хоккея в регионах и Украине в целом.

Напомним, что регулярный чемпионат Украинской хоккейной лиги сезона 2020/21 стартует 30 сентября матчем-открытием между чемпионом и серебряным призером сезона 2019/20. Они определятся в ходе плей-офф, который состоится в сентябре 2020 года.

Недавно мы писали, как хоккеисты УХЛ поддерживают форму в карантинное межсезонье: "Хоть и скачет, а москаль!".

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Сокол Киев чемпионат Украины по хоккею УХЛ

Источник: Сегодня|Спорт

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