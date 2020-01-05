Кленовые уложили Россию на лопатки: Канада уступала 1:3, но выиграла чемпионат мира по хоккею

Капитан североамериканцев заметил, что его больное плечо чувствует себя теперь на миллион баксов

Канада - Россия/Фото hockeycanada.ca

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В Чехии завершился молодежный чемпионат мира по хоккею, победителем которого стала сборная Канады. В финале североамериканские хоккеисты переиграли команду России со счетом 4:3. Ранее мы писали, что шведы поднялись на пьедестал и дарили зрителям клюшки.

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Первый период прошел без заброшенных шайб, а счет на 30-й минуте открыл форвард сборной России Никита Александров. Егор Замула бросал от синей линии, а Александров своевременно подставил клюшку. Но уже через две минуты канадцы сумели отыграться, воспользовавшись двойным удалением в составе российской команды. Заброшенная шайба на счету Дилана Козенса.

За пять минут до перерыва Григорий Денисенко вновь вывел Россию вперед, фактически затолкал шайбу в ворота, а в середине третьего периода Максим Соркин, казалось внес перелом в поединок, увеличив преимущество россиян до двух шайб – 3:1. Но другое мнение было у канадцев. Сначалв шайба срикошетила в ворота России от ноги Конора Макмайкла, а затем на 12-й минуте капитан канадцев Баретт Хэйтон сравнял счет, использовав большинство.

А "золото" Канаде за четыре минуты до конца основного времени принес Экил Томас, реализовав выход один на один.

"У нас потрясающая "химия"! Мы до конца верили в то, что можем выиграть. Сейчас у нас невероятные эмоции и ощущения. В игре все решили детали. Мы хорошо реализовали свое большинство, сборная России- не очень. Как чувствует себя мое больное плечо? На миллион баксов!", — сказал капитан чемпионов Хэйтон TSN.

А лучшим бомбардиром чемпионата мира стал нападающий сборной Швеции Самуэль Фагемо из "Лос-Анджелес Кингз". Он набрал 13 очков (8+5) в 7семи матчах турнира.

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