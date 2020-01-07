Клуб НХЛ получил всего третьего главного тренера за 22 года своего существования

Джон Хайнс принял "Хищников" / Фото: NHL.com

Недолго находился без главного тренера клуб НХЛ "Нэшвилл Предаторс". Лишь в понедельник руководство "Хищников" отправило в отставку Питера Лавиолетта, а уже во вторник новым рулевым назначило 44-летнего Джона Хайнса. К слову, в воскресенье сборная Канады выиграла у России финал молодежного чемпионата мира в Чехии.

Перед этим Хайнс пять сезонов возглавлял "Нью-Джерси Девилз", а на чемпионате мира 2016 года еще и руководил сборной США. "Дьяволы" уволили Джона с его поста месяц назад. "Нью-Джерси" сейчас занимает 15-е место среди 16 команд Восточной конференции, а "Предаторс" идут на 11-м в Западной конференции.

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Хайнс стал лишь третьим наставником в истории "Нэшвилла". Клуб был основан в 1998 году, и с тех пор по 2014 года его тренировал Барри Троц. Затем шесть лет у руля стоял Питер Лавиолетт, выводивший команду в финал Кубка Стэнли 2017 года и приводивший к победе в регулярном чемпионате в 2018-м. Перед новым тренером поставили задачу вывести "Хищников" в плей-офф, то есть попасть в восьмерку лучших на Западе. Сейчас команды сыграли половину регулярного чемпионата.

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