Клюшки на складе: за океаном из-за коронавируса остановили сезон НХЛ и вряд ли вернут через месяц

Как только ситуация с вирусом в Северной Америке улучшится, матчи будут доиграны

Национальная хоккейная лига объявила об остановке текущего сезона. Директория НХЛ последовала примеру НБА, которая остановила регулярный чемпионат немного раньше. Это решение было принято на встрече главы лиги Гэри Беттмена с владельцами клубов. Ключевая причина отмены матчей в том, что сразу 11 команд НХЛ делят арены с командами НБА, а некоторые баскетболисты уже заболели коронавирусом.

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Но преждевременно заканчивать первенство или отменять его руководство Лиги не собирается. Как только ситуация с коронавирусом в Северной Америке улучшится, матчи будут доиграны. Хотя корреспондент TSN Рик Уэстхед сообщил, что возобновление регулярного чемпионата НХЛ, по словам эксперта", маловероятно в ближайший месяц.

/ Фото: AFP

"Говорили с доктором Эндрю Моррисом, экспертом по инфекционным заболеваниям. Он был врачом и работал на передовой во время вспышки свиного гриппа. Спросил его, реально ли НХЛ возобновить сезон через несколько недель или месяц. Он сказал, что это маловероятно. Нужно, чтобы игроки несколько недель просидели на карантине, чтобы удостовериться, что они не несут риск заражения. И после этого надо будет продолжать держать их на карантине, пока они играют. Ведь, если начнут ходить по кафе и другим общественным местам, снова окажутся в группе риска. Единственный подходящий вариант — оставить их на карантине, изолировать от других игроков, друзей, семей до конца плей-офф. По мнению доктора Морриса, это будет просто непрактично", — подчеркнул Уэстхед в эфире TSN.

Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса Федерация баскетбола Украины завершила национальный чемпионат.

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