Когда Австралия лучше стоит на коньках: Украина проведет матч за жизнь на чемпионате мира

Единственную шайбу престижа уже за восемь минут до конца встречи у нас сумела забросить Дарья Цимиренко

Женская сборная Украины по хоккею уступила в своем четвертом матче на чемпионате мира в Дивизионе IIB в Исландии. Сегодня наши девушки уступили команде Австралии с разгромным счетом 1:9 в основное время и не сумели заработать очков. Ранее мы сообщали, что украинки впервые проиграли в основное время на чемпионате мира по хоккею.

На этот раз подопечные Вадима Радченко встречались с лидерами группы – сборной Австралией, которая только в прошлом сезоне понизилась в этот дивизион и еще не проиграла ни одного матча на чемпионате 2020 года. Хоккеистки Зеленого континента начали давить с первых минут и сумели забить две шайбы уже в первом периоде. Во втором периоде претендентки на повышение в дивизионе сумели увеличить разрыв вдвое – 4:0.

Женский хоккей Реклама

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На третий период украинки вышли с настроем все же зацепиться за очки, но настроившись на атаку, провалились в обороне. Австралийка Наташа Фаррьер отличилась хет-триком, а ее подруги довершили дело. Единственную шайбу престижа уже за восемь минут до конца встречи сумела забросить Дарья Цимиренко. Теперь Украине остался последней матч против сборной Исландии 29 февраля, в котором подопечные Вадима Радченко поборется за то, чтобы сохранить свое место в дивизионе.

Украина – Австралия – 1:9

(0:2,0:2,1:5)

Украина: Козачук Наталья, (Ткаченко Виктория) Чижова Татьяна, Майфельд Ангелина, Анна Забарная, Вансович Елена,Ткаченко Татьяна, Макаренко Надежда, Громова Мария Цимиренко Дарья, Добровольская Юлия, Скащук Владислава, Алипова Елена, Кобчук Марина, Козуб Инна, Лесь Анна, Ценова Виктория, Слащова Татьяна

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