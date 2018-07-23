Колесников – о новом сезоне "Донбасса": "Мечтаем о КХЛ, но живем в сегодняшней реальности"

В понедельник, 23 июля, чемпион Украины "Донбасс" вышел из отпуска и начал подготовку к сезону-2018/2019. Президент клуба Борис Колесников рассказал о первых новичках команды и поделился своими ожиданиями от уровня конкуренции в грядущем чемпионате Украинской хоккейной лиги. Ранее мы писали, что в рамках подготовки к сезону "Донбасс" примет участие в Кубке Салея в Беларуси.

О первых новичках "Донбасса" и просмотре кандидатов в команду:

Все новые имена в команде будут известны ближе к Кубку Салея. Из тех игроков, с которыми у нас уже есть контракт могу назвать Севастьяна Карпенко, также мы рады возвращению в команду Владимира Чердака и будут готовиться к сезону с нами Виталий Кирющенков и Юрий Сильницкий, который выступал за "Донбасс" в МХЛ и КХЛ.

Сейчас в распоряжении у нашего главного тренера Юлиуса Шуплера 36 хоккеистов, из которых он утвердит 25 плюс 3 вратаря. Я всем ребятам желаю удачи в борьбе за место в заявке.

О целях на сезон-2018/2019 и молодых игроках:

Мы все мечтаем о КХЛ, но живем в сегодняшней реальности. Поэтому подготовка к Континентальному кубку не стоит на месте. Все-таки, учитывая ситуацию в стране, в следующем сезоне мы хотели бы попробовать выступить в хоккейной Лиге чемпионов. Такие переговоры тоже ведутся.

На сегодняшний день нужно понимать, что у нас нет ни дворца, ни аэропорта, и говорить о турнире уровня КХЛ преждевременно. Мы все надеемся, что мир вернется в Украину…

В целом у нас цель, чтобы "Донбасс" боролся за лидерство, чтобы молодые хоккеисты получили хорошую стартовую площадку. Хочу сказать отдельное спасибо Джиму Бритену (шведский тренер, возглавлявший академию ХК "Донбасс" – прим. XSPORT.ua), благодаря которому у нас столько ребят из одного года – из "Донбасса-98" – играют в команде! В прошлом сезоне это было сразу пять человек. К тому же, скорее всего, к нам вернется нападающий Качан и мы не упускаем из виду Игоря Мережко и Даниила Шабарова. Сейчас Джим работает советником академии казанского "Ак Барса", я ему желаю удачи и, надеюсь, что мы еще поработаем вместе.

О борьбе за чемпионство и уровень УХЛ в сезоне-2018/2019:

Болельщиков мы всегда настраиваем на чемпионство! Как правило, наши надежды всегда оправдываются. Хотелось бы, конечно, чтобы четыре команды как минимум принимали участие в борьбе за "золото".

Безусловно, Харьков с такой школой, которая поражает. Любой клуб КХЛ может позавидовать харьковской школе и количеству ее выпускников. Я думаю, что при достаточном внимании харьковского бизнеса, городских и областных властей, у нас есть шансы говорить о "Большой четверке" в чемпионате Украины.

Но это не значит, что нужно сбрасывать со счетов новичков – Херсон. И, мне кажется, что в прошлом году не сказали своего последнего слова "Волки". Ребята просто поздно начали готовиться к сезону. Думаю, что Украинская хоккейная лига будет сбалансированней в этом году.

Об отсутствии "Галицких Львов" в УХЛ:

Очень досадно, что в сезоне-2018/2019 с нами не будет юной и интересной команды "Галицкие Львы", которая уже успела многих удивить в прошлом чемпионате. Но это уже вопрос к западно-украинскому бизнесу… В 2010 году, когда Украина готовилась к футбольному Евро-2012, мне говорили менеджеры УЕФА "не мучиться со Львовом". И тогда было предложение провести по четыре матча группового турнира в трех городах, вместо трех игр в каждом из четырех городов, которые принимали Евро – Киев, Донецк, Харьков и Львов. Но тогда во Львове все получилось! И сейчас я слышал, что все-таки собираются во Львове строить каток и, искренне верю, что у "Галицких Львов" пока временная пауза и команда вернется в ближайшем будущем".

Об отсутствии клубов в Киеве, Днепре и Кривом Роге, а также о хоккейных перспективах Мариуполя, Запорожья и Одессы:

Конечно же, настоящим позором является отсутствие клубов в таких городах как Киев, Днепр и Кривой Рог. В Одессе еще нет условий, но мы надеемся, что в следующем сезоне они будут. Вот, если взять во внимание Днепр, Кривой Рог, допустим, Запорожье и Одессу, -вот и получается уже 10 команд в чемпионате Украины. Плюс мы начинаем строительство катка в Мариуполе, где, я надеюсь, нам удастся создать хороший фарм-клуб "Донбасса".

Ранее мы писали, что Юлиус Шуплер стал главным тренером "Донбасса". Словацкий специалист раньше уже возглавлял донецкий клуб.

Также сообщалось, что исполком Федерации хоккея Украины принял решение о создании женской сборной Украины по хоккею, которая уже в этом сезоне дебютирует на международной арене. Наша команда сыграет в квалификации чемпионата мира.