Українська
$ 26,7
30
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

Конец одиночеству: хоккеисты начнут тренировки в группах, но без "Уток", "Дьяволов" и "Акул"

5 июня, 11:35

Елена Павлова Елена Павлова

С 8 июня клубам будет разрешено вновь открыть тренировочные базы в своих городах

Национальная хоккейная лига подтвердила, что со следующей недели клубы НХЛ приступают ко второй стадии выхода из карантина перед возобновлением сезона. Ранее НХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата- Овечкин стал лучшим бомбардиром в девятый раз.

"Начиная с 8 июня, при условии выполнения каждым клубом всех требований протокола, клубам будет разрешено вновь открыть тренировочные базы в своих городах, чтобы позволить игрокам участвовать в индивидуальных тренировочных мероприятиях вне льда и на льду. Игроки будут участвовать на добровольной основе и будут распределены на небольшие группы не более шести игроков одновременно, плюс ограниченное число сотрудников клуба. Но данный этап не является заменой тренировочного лагеря", – говорится в официальном заявлении Лиги.

Читайте также: "Это уже будет фигурное катание": из-за коронавируса хоккеистам запретят драться на льду

Также сообщается, что все необходимые приготовления, включая обучение, диагностическое тестирование, планирование медицинских мероприятий, могут начаться немедленно.

Реклама


Голкипер "Анахайма"

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки турнира. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают "Оттава Сенаторз", "Детройт Ред Уингз", "Баффало Сэйбрз", "Нью-Джерси Дэвилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс".

Смотрите также, как как Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом из НХЛ

Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом Пи-Кей Суббаном Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин НХЛ плей-офф тренировки Анахайм Дакс Детройт Ред Уингз

Источник: NHL.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатов
Спорт снова с нами! Даты рестарта турниров и чемпионатовДругие
Белокурые бестии: самые красивые спортсменки ко Всемирному дню блондинок
Белокурые бестии: самые красивые спортсменки ко Всемирному дню блондинокДругие
НХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата: Овечкин стал лучшим бомбардиром в девятый раз
НХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата: Овечкин стал лучшим бомбардиром в девятый разХоккей
Хоккейные звезды вернутся уже в плей-офф: в НХЛ озвучили формат продолжения сезона
Хоккейные звезды вернутся уже в плей-офф: в НХЛ озвучили формат продолжения сезонаХоккей
"Хоть и скачет, а москаль!": как хоккеисты УХЛ поддерживают форму в карантинное межсезоньеХоккей
ТОП-10 самых красивых голов декабря: вспоминаем яркие моменты сезона, прерванного карантином
ТОП-10 самых красивых голов декабря: вспоминаем яркие моменты сезона, прерванного карантиномХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять