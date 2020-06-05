Конец одиночеству: хоккеисты начнут тренировки в группах, но без "Уток", "Дьяволов" и "Акул"

С 8 июня клубам будет разрешено вновь открыть тренировочные базы в своих городах

Национальная хоккейная лига подтвердила, что со следующей недели клубы НХЛ приступают ко второй стадии выхода из карантина перед возобновлением сезона. Ранее НХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата- Овечкин стал лучшим бомбардиром в девятый раз.

"Начиная с 8 июня, при условии выполнения каждым клубом всех требований протокола, клубам будет разрешено вновь открыть тренировочные базы в своих городах, чтобы позволить игрокам участвовать в индивидуальных тренировочных мероприятиях вне льда и на льду. Игроки будут участвовать на добровольной основе и будут распределены на небольшие группы не более шести игроков одновременно, плюс ограниченное число сотрудников клуба. Но данный этап не является заменой тренировочного лагеря", – говорится в официальном заявлении Лиги.

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Также сообщается, что все необходимые приготовления, включая обучение, диагностическое тестирование, планирование медицинских мероприятий, могут начаться немедленно.

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Голкипер "Анахайма"

Напомним, что регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки турнира. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают "Оттава Сенаторз", "Детройт Ред Уингз", "Баффало Сэйбрз", "Нью-Джерси Дэвилз", "Лос-Анджелес Кингз", "Сан-Хосе Шаркс" и "Анахайм Дакс".

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Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом Пи-Кей Суббаном Видео: Instagram

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