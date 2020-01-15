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Конец олимпийской засухи: украинские виртуозы конька и клюшки делают в Швейцарии дубль

15 января, 16:38

Чемпионом ЮОИ-2020 стал наш Владимир Трошкин, а звание вице-чемпиона примерил Денис Пасько

Денис Пасько и Владимир Трошкин

Денис Пасько и Владимир Трошкин / Фото: НОК Украины

Украина наконец-то оформила первую награду III зимних Юношеских Олимпийских играх в Лозанне. И сразу дубль! Медали нашей сборной принесли хоккеисты, которые выступали в Швейцарии в формате 3х3 – по одному представителю страны на команду. Ранее мы писали, что хоккеисты гарантировали Украине минимум одну медаль Олимпиады.

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В финале хоккейного турнира лицом к лицу сошлись украинские ребята Владимир Трошкин в составе команды "Green", которая стала победителем группового этапа, и Денис Пасько из "Red", которые также уверенно прошли предварительный раунд соревнований. В решающем поединке сильнейшими оказались "зеленые"- игра закончилась со счетом 10:4. Соответственно чемпионом ЮОИ-2020 стал наш Владимир Трошкин, а звание вице-чемпиона примерил Денис Пасько.

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Также мы сообщали, как прошло открытие юношеской зимней Олимпиады-2020 в Лозанне. Напомним, что Игры продолжатся до 22 января, а Украину в соревнованиях представляют 39 спортсменов в 12 видах спорта.

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хоккеисты чемпион юношеская Олимпиада юношеские олимпийские игры

Источники: НОК Украины , Сегодня|Спорт

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