"Кременчуг" разгромил "Волков" в матче УХЛ
"Горожане" сократили отставание от "Донбасса" до двух очков в регулярном чемпионате Украины по хоккею
Сегодня "Кременчуг" одержал уверенную победу дома над "Ледяными Волками" в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги Пари-матч – 5:1.
Уже в первом периоде "горожане" отправили две шайбы в ворота Власенко. После перерыва Красильников довел преимущество своей команды до трех шайб. В заключительной 20-минутке "Волкам" удалось распечатать Бояршинова, но при этом "Кременчуг" забросил еще две шайбы и установил окончательный счет.
Таким образом отставание "горожан" от "Донбасса" в турнирной таблице регулярки сократилось до 2 очков. "Днепр" позади "Кременчуга" уже на 4 очка и, вероятнее всего, именно херсонцы станут соперником "Ледяных Волков" в первом раунде плей-офф.
УХЛ. Регулярный чемпионат
"Кременчуг" – "Ледяные Волки" 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)
1:0 – Кривошапкин (Толстушко, Грицких) – 09:40
2:0 – Толстушко (Зайцев, Киселев) – 12:56
3:0 – Красильников (Шиманский, Тютченко) – 35:19
4:0 – Киселев (Зайцев, Кривошапкин) – 44:31
4:1 – Шабанов – 45:37
5:1 – Тютченко – 58:22
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