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"Кременчуг" разгромил "Волков" в матче УХЛ

Сегодня, 21:37

"Горожане" сократили отставание от "Донбасса" до двух очков в регулярном чемпионате Украины по хоккею

Фото uhl.ua
Фото uhl.ua.
"Кременчуг" разгромил "Волков" в матче УХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/efc/d32/5c6efcd3253f6.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/efc/d32/5c6efcd3253f6.png Хоккей "Горожане" сократили отставание от "Донбасса" до двух очков в регулярном чемпионате Украины по хоккею

Сегодня "Кременчуг" одержал уверенную победу дома над "Ледяными Волками" в матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги Пари-матч – 5:1.

Уже в первом периоде "горожане" отправили две шайбы в ворота Власенко. После перерыва Красильников довел преимущество своей команды до трех шайб. В заключительной 20-минутке "Волкам" удалось распечатать Бояршинова, но при этом "Кременчуг" забросил еще две шайбы и установил окончательный счет.

Таким образом отставание "горожан" от "Донбасса" в турнирной таблице регулярки сократилось до 2 очков. "Днепр" позади "Кременчуга" уже на 4 очка и, вероятнее всего, именно херсонцы станут соперником "Ледяных Волков" в первом раунде плей-офф.

УХЛ. Регулярный чемпионат

"Кременчуг" – "Ледяные Волки" 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

1:0 – Кривошапкин (Толстушко, Грицких) – 09:40

2:0 – Толстушко (Зайцев, Киселев) – 12:56

3:0 – Красильников (Шиманский, Тютченко) – 35:19

4:0 – Киселев (Зайцев, Кривошапкин) – 44:31

4:1 – Шабанов – 45:37

5:1 – Тютченко – 58:22

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