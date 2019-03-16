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"Кременчук" минимально обыграл "Днепр" в плей-офф УХЛ

Сегодня, 18:11

После выездной победы ХК "Кременчук" вышел вперед в полуфинальной серии чемпионата Украины

Битва в Херсоне
Битва в Херсоне. Фото: uhl.com.ua
"Кременчук" минимально обыграл "Днепр" в плей-офф УХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d20/1d7/5c8d201d7b6f3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d20/1d7/5c8d201d7b6f3.jpg Хоккей После выездной победы ХК "Кременчук" вышел вперед в полуфинальной серии чемпионата Украины

Сегодня состоялся третий поединок полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги между херсонским "Днепром" и "Кременчуком".

Игра была достаточно равной и хоть обе команды имели достаточно моментов у ворот противников, но отличная игра вратарей Олега Петрова и Никиты Гордюшина не позволяла открыть счет.

Первого взятия ворот болельщикам пришлось ждать аж до самого экватора матча. Алексей Ворона вошел в зону и с точки для вбрасывания бросил по воротам Петрова, который не успел среагировать.

После этого херсонцы ринулись в атаку и взяли игру под свой контроль, но до конца второй двадцатиминутки так и не сумели сравнять счет.

Третья двадцатиминутка также вышла безголевой, несмотря на все попытки обеих команд отличиться. На заключительную минуту игры Дмитрий Пидгурский выпустил шестого полевого игрока вместо вратаря, но и это не помогло херсонцам сравнять счет.

Таким образом "Кременчук" сумел добыть минимальную победу в матче и выйти вперед в серии – 2:1. Четвертый поединок команды сыграют 18 марта в 19:00. 

"Днепр" – "Кременчук" – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 Ворона (Савченко, Красильников), 31:13

Как сообщалось ранее, в чемпионате АХЛ был забит невероятный гол вопреки законам физики.

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Тег хоккей, ХК Кременчук, Украинская хоккейная лига, Днепр Херсон

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Источник:

uhl.com.ua

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