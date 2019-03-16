"Кременчук" минимально обыграл "Днепр" в плей-офф УХЛ
После выездной победы ХК "Кременчук" вышел вперед в полуфинальной серии чемпионата Украины
Сегодня состоялся третий поединок полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги между херсонским "Днепром" и "Кременчуком".
Игра была достаточно равной и хоть обе команды имели достаточно моментов у ворот противников, но отличная игра вратарей Олега Петрова и Никиты Гордюшина не позволяла открыть счет.
Первого взятия ворот болельщикам пришлось ждать аж до самого экватора матча. Алексей Ворона вошел в зону и с точки для вбрасывания бросил по воротам Петрова, который не успел среагировать.
После этого херсонцы ринулись в атаку и взяли игру под свой контроль, но до конца второй двадцатиминутки так и не сумели сравнять счет.
Третья двадцатиминутка также вышла безголевой, несмотря на все попытки обеих команд отличиться. На заключительную минуту игры Дмитрий Пидгурский выпустил шестого полевого игрока вместо вратаря, но и это не помогло херсонцам сравнять счет.
Таким образом "Кременчук" сумел добыть минимальную победу в матче и выйти вперед в серии – 2:1. Четвертый поединок команды сыграют 18 марта в 19:00.
"Днепр" – "Кременчук" – 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Шайбы: 0:1 Ворона (Савченко, Красильников), 31:13
Как сообщалось ранее, в чемпионате АХЛ был забит невероятный гол вопреки законам физики.
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