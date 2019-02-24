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"Кременчук" на выезде справился с "Белым Барсом"

Сегодня, 17:30

Кременчужане получили шанс побороться за первое место в регулярном чемпионате УХЛ

Фото uhl.ua
Фото uhl.ua.
"Кременчук" на выезде справился с "Белым Барсом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/2b6/714/5c72b6714d7e9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/2b6/714/5c72b6714d7e9.png Хоккей Кременчужане получили шанс побороться за первое место в регулярном чемпионате УХЛ

На "Ледовом стадионе" в Белой Церкви, в заключительном матче 39-го тура Украинской хоккейной лиги – Пари-Матч, местные "Барсы" принимали одного из лидеров "регулярки" кременчугский "Кременчук".

Первый период встречи начался с быстрой шайбы на 2-й минуте, после великолепной комбинации Дмитрий Чорный вывел гостей вперёд и это взятие ворот в первой двадцатиминутке стало последним.

Во втором периоде зрителей ожидала бескомпромиссная борьба на каждом участке льда. На 5-й минуте Иван Савченко отдал результативную передачу на Тимура Гриценко и тот удвоил преимущество гостей. А через 9 минут Алексей Зайцев сделал комфортный отрыв для "Кременчука" прекрасным броском отправив третью шайбу в ворота Кирилла Кучера. 

Но за 30 секунд до конца периода, шайбу "в раздевалку" гостей забросил Богдан Арабов, тем самым сократив разрыв в счёте до 1:3. Эта шайба белоцерковцев так и осталась единственной в этом поединке.

Третья 20-минутка  встречи  прошла в упорной и грубой борьбе – семь штрафов на двоих заработали команды, но при этом заброшенных шайб зрители так и не увидели. 

Теперь команды ожидают матчи заключительного тура "регулярки", где 27 февраля в 18:00 "Белый Барс" на выезде сыграет с МХК "Динамо", а "Кременчук" в тот же день отправится в гости к донецкому "Донбассу" и в 18:30 поборется за первое место в турнирной таблице. 

"Белый Барс" - "Кременчук" 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) 

Шайбы: 0:1, Чорный (Красильников, Тютченко), 2:21; 0:2, Гриценко (Савченко, Хришпенц), 25:44; 0:3 Киселёв (Зайцев), 34:50; 1:3, Арабов (Дурдиев, Таран), 39:24

Белый Барс: Кучер (Качула); Гордейчук – Ядловский (А), Васильев – Таран (А), Логач – Грицюк, Гриценко – ; Куцевич – Качан – Лесников, Панченко – Ружников – Бородай, Арабов – Печерских – Тимченко (К), Панов – Дурдыев – Ромахин.

Кременчук: Гордюшин (Бояршинов); Толстушко – Грицких, Варивода – Хришпенц, Шпак – Роганов, Савицкий – Горлушко; Киселёв – Кривошапкин (А) – Зайцев, Савченко – Гриценко (К) – Ворона, Тютченко (А) – Красильников – Чорный, Ефимочкин – Фурса – Шиманский.

ТАБЛО РЕГУЛЯРКИ

Как сообщалось ранее, в матче НХЛ судья запрыгнул на бортик и ударил в лицо хоккеиста.

Также сообщалось, что   украинский тренер отстранен на два сезона за драку с арбитром: Александр Панченко ударил рефери во время матча юниорских команд.

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Тег хоккей, УХЛ

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