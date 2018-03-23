"Кременчук" обыграл "Донбасс" в третьем матче финальной серии УХЛ

После двух побед "Донбасса" на своей площадке, финальная серия Украинской хоккейной лиги (УХЛ) переехала в Кременчуг. Третий матч был во многом определяющим для хозяев площадки: проиграй они первый домашний матч, и о борьбе в серии, скорее всего, можно было забыть – отыграться с 0:3 у "Донбасса" будет очень сложно.

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Наверняка держа в уме такие мысли и помня об ударном третьем периоде в Дружковке, "горожане" начали с места в карьер, уже к третьей минуте открыв счет – Артем Шиманский сумел первым подобрать шайбу у ворот Богдана Дьяченко и направить ее в сетку. После этого "Кременчук" несколько сбавил обороты, однако все еще имел несколько реальных моментов для того, чтобы увеличить отрыв от дончан. Впрочем, подопечные Сергея Витера также могли сравнять счет в матче, однако на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "горожан".

Вторая двадцатиминутка стартовала для подопечных Александра Савицкого крайне неудачно – на пятой минуте периода "Донбасс" дважды в течение 40 секунд пробил до того непробиваемого Виталия Власенко. Сначала Виталий Лялька точным броском "прошил" кипера "горожан", а затем Александр Костиков поймав шайбу после выигранного вбрасывания, мощно отправил ее в ворота "Кременчука". Хозяева площадки, к их чести, недолго пробыли в статусе догоняющих, и уже к середине периода и всего матча счет на табло был равным – игровой снаряд после броска Александра Горлушко зацепил Дмитрия Чернышенко и рикошетом мимо Дьяченко попал в ворота дончан. Под стать всему периоду получилась и концовка, когда команды последовательно забросили в формате "5 на 4": сначала Всеволод Толстушко броском от синей линии вновь вывел "горожан" вперед, а спустя всего 17 секунд Илья Коренчук броском из правого круга для вбрасывания вернул статус-кво на табло.

После голевого взрыва во второй двадцатиминутке, в третьем периоде команды заметно сбавили обороты, вновь сконцентрировавшись в первую очередь на обороне. К тому же, регулярные удаления этому только способствовали. Так продолжалось до середины периода, когда Глеб Кривошапкин принял игровой снаряд и мощно бросил в верхний угол ворот Богдана Дьяченко, в третий раз выведя "горожан" вперед в этом матче. В третий раз сравнять счет у дончан не получилось, однако и "горожане" не смогли больше поразить ворота "Донбасса", даже несмотря на то, что последние минуты матча подопечные Сергея Витера провели с пустыми воротами, осаждая ворота Виталия Власенко. "Кременчук" в невероятно напряженной встрече смог "размочить" счет в серии и прервать 12-матчевую серию без побед над "Донбассом".

"Кременчук" – "Донбасс" – 4:3 (1:0, 2:3, 1:0), счет в серии – 1:2

Шайбы: 1:0 Шиманский (Кривошапкин), 02:49, 1:1 Лялька (Денискин, Захаров), 25:29, 1:2 Костиков (Коваленко), 25:53, 2:2 Чернышенко (Горлушко), 28:10, 3:2 Толстушко (Бойков, Грицких – больш.), 36:11, 3:3 Коренчук (Кузьмик, Лялька – больш.), 36:28, 4:3 Кривошапкин (Гриценко, Шиманский), 47:34.

Кременчук: Власенко (Петленко); Бойков (А) – Карпенко (К) – Чорный, Толстушко – Козачук; Сеник – Чернышенко (А) – Алексанян-Петрович, Наливайко – Грицких; Кривошапкин – Гриценко – Шиманский, Савицкий – Горлушко; Полищук – Костюк – Рубан, Ефимочкин.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Коренчук (А) – Кузьмик – Луговой, Матвиенко – Александров; Лялька (А) – Захаров (К) – Денискин, Шпак – Игнатенко; Савченко – Коваленко – Костиков, Ордынский – Жовнир; Мостовой – Мазур – Свищев, Григорьев – Фирсов.

Предыдущие матчи финальной серии: