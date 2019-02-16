"Кременчук" разгромно обыграл "Динамо" в матче УХЛ

Клуб из Кременчуга вышел на первое место в турнирной таблице

"Кременчук" забросил соперникам десять шайб. Фото: uhl.com.ua

"Кременчук" разгромно обыграл "Динамо" в матче УХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/84f/ca3/5c684fca3b7c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/84f/ca3/5c684fca3b7c6.jpg 2019-02-16T20:00:59+02:00 Хоккей Клуб из Кременчуга вышел на первое место в турнирной таблице

В Кременчуге состоялся второй матч 37-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между местным "Кременчуком" и МХК "Динамо". Ранее "Днепр" в результативном поединке одолел "Белый Барс".

Старт поединка вышел откровенно провальным для харьковской команды. Уже к 10 минуте встречи на табло "Айсберга" горел счет – 3:0 в пользу хозяев площадки. Ответить на это "бело-синие" сумели лишь одной заброшенной шайбой Владимира Чердака.

Во втором периоде команды повторили результат первой двадцатиминутки. На три заброшенных "Кременчука", динамовцы ответили взятием ворот Игоря Худякова.

Заключительная треть матча началась с заброшенной харьковчанами шайбы – дубль оформил капитан команды Владимир Чердак. Однако, после этого четырежды отличились хозяева, что позволило им праздновать уверенную победу в матче.

Турнирное положение: "Кременчук" – 84 (36), "Днепр" – 84 (37), "Донбасс" – 83 (35), "Белый Барс" – 39 (36), "Динамо" – 24 (35) и "Ледяные Волки" – 10 (36).

"Кременчук" – "Динамо" – 10:3 (3:1, 3:1, 4:1)

Шайбы: 1:0 Ворона, 4:42, 2:0 Кривошапкин (Зайцев, Киселев), 7:08, 3:0 Савченко (Хришпенц), 7:22, 3:1 Чердак (Максименко, Скрипец – больш.), 13:23, 4:1 Гриценко (Ворона, Савченко), 21:51, 4:2 Худяков (Фирсов), 29:21, 5:2 Ворона (Гриценко, Савченко – больш.), 33:44, 6:2 Тютченко (Красильников, Шиманский), 34:23, 6:3 Чердак (Забулонов, Халин), 42:05, 7:3 Черный, 34:04, 8:3 Тютченко (меньш.), 50:50, 9:3 Киселев (Зайцев, Гриценко), 54:05, 10:30, Киселев (Толстушко, Грицких – больш.), 57:43.

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