Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,36
29,72
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости хоккея

"Кременчук" сравнял счет в серии с "Днепром" в плей-офф чемпионата Украины

Сегодня, 22:25

Победитель матча определился только в овертайме

Фото: uhl.com.ua
"Кременчук" сравнял счет в серии с "Днепром" в плей-офф чемпионата Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/966/e49/5c8966e49cdda.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/966/e49/5c8966e49cdda.jpg Хоккей Победитель матча определился только в овертайме

В Кременчуге состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги, в котором местный ХК "Кременчук" принимал "Днепр". Накануне этой игры херсонцы вели в серии 1:0. Напомним, что в первой встрече "Днепр"  обыграл "Кременчук" со счетом 3:1.

Первый период матча оказался безголевым, несмотря на 17 бросков по воротам, которые команды суммарно нанесли по воротам соперников. В середине второго периода счет в игре открыл 17-летний Артем Целогородцев, но уже на 39-й минуте большинство реализовал Тимур Гриценко, сравняв счет.

В третьем периоде команды также обменялись заброшенными шайбами: своими шансами у чужих ворот воспользовались Иван Дунаев и Алексей Зайцев. Под конец основного времени "Кременчук" и "Днепр" пытались сыграть как можно более аккуратно, и игра перешла в овертайм.

На 65-й минуте встречи Валентин Сирченко получил удаление за умышленный выброс шайбы, чем воспользовались кременчужане – Владислав Грицких "пробил" Олега Петрова, и принес победу своей команде.

После второго матча серия переезжает в Херсон – там "Днепр" и "Кременчук" сыграют 16 и 18 марта.

"Кременчук" – "Днепр" 3:2 ОТ (0:0; 1:1; 1:1; 1:0)

Шайбы: 0:1 Целогородцев (Черемнов, Матвиенко), 35:45. 1:1 Гриценко (Ворона – больш.), 38:28. 1:2 Дунаев (Янишевский), 46:23. 2:2 Зайцев (Грицких, Толстушко), 39:25. 3:2 Грицких (Зайцев, Киселев), 65:03.

"Кременчук": Бояршинов; Толстушко – Грицких, Горлушко – Хришпенц, Шпак – Боевых, Роганов – Варивода; Киселев – Фурса – Зайцев, Тютченко (А) – Шиманский – Ворона, Савченко – Красильников – Чорный, Ефимочкин – Кривошапкин (А) – Гриценко (К).

"Днепр": Петров; Белоусов (А) – Шулешов, Пугачев – Матвиенко, Декало – Сирченко, Будько – Матусевич; Золотухин – Коваленко – Жвачкин (К), Бондаренко – Дунаев – Янишевский, Черемнов – Ромащенко (А) – Макарицкий, Тимченко – Целогородцев – Зык.

Три шайбы за 70 секунд: "Донбасс" громит "Белый Барс" на старте полуфинала плей-офф УХЛ. В составе "Донбасса" голами отличились восемь разных хоккеистов, а в третьем периоде хозяева забросили три шайбы за 70 секунд.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег чемпионат Украины по хоккею, ХК Кременчук, Украинская хоккейная лига, Днепр Херсон

Вы сейчас просматриваете новость " "Кременчук" сравнял счет в серии с "Днепром" в плей-офф чемпионата Украины". Другие Новости хоккея смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

uhl.com.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Днепр" вышел вперед в полуфинальной серии УХЛ

11 марта, 23:17

Херсонцы выиграли у "Кременчука" первый матч полуфинала чемпионата Украины

Десятый "сухарь" Петрова вывел "Днепр" в полуфинал плей-офф УХЛ

5 марта, 21:58

Херсонцы забросили пять безответных шайб во втором матче против "Ледяных Волков"

Охотники на "Волков" и 15-секундные "Барсы": как стартовал плей-офф в УХЛ

4 марта, 12:06

Плей-офф чемпионата Украины по хоккею начался с хет-трика защитника и дежурного "сухаря" Кучера

"Днепр" выиграл первый матч плей-офф УХЛ

2 марта, 18:10

Херсонский клуб в гостях разгромил "Ледяных Волков"

ТОП-5 проспектов Украинской хоккейной лиги

28 февраля, 16:55

Юные игроки получили шанс во взрослом хоккее и уже успели о себе заявить

Итоги регулярки: самые яркие цифры и звезды украинского хоккея

28 февраля, 16:49

От голов Киселева – до сейвов Петрова: все, что нужно узнать о чемпионате Украины по хоккею

Ты уничтожаешь Гарри: Маркл вызвала страшный гнев Елизаветы II

Лидия Таран поразила великолепной растяжкой (фото)

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

8 признаков, которые выдают неверного мужчину

Коты полезны для здоровья

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Соловьева публично унизили за угрозы Украине

Большие деньги: Назван точный размер зарплаты Коболева - СМИ

Насыпи обрушились: с Крымским мостом произошло новое ЧП
Загрузка...

Зинченко после разгрома "Шальке" превратился в Коноплянку

Сегодня, 10:49

Украинский защитник "МанСити" посмеялся над разгромленным Конопой и ушел с поля в его футболке

"Островитянин" Дима Пидручный: что известно об украинце, сотворившем сенсацию на чемпионате мира

Вчера, 11:26

27-летний спортсмен родился в Тернопольской области, женат на коллеге по сборной, собирает значки и отрывается на рок-фестивалях

"Первые слова Димы по телефону: "Можеш в цьо повірити?!" – жена нашего героя чемпионата мира

Вчера, 09:28

"Маленькая месть" Дмитрия Пидручного. Его жена Ольга – о просмотре чемпионата мира с маленькой дочкой и подколах

Российскую красавицу из UFC изуродовали во время боя

11 марта, 17:27

Яне Куницкой сломали нос, но она все равно победила Мерион Рено

Селезнев вспомнил переезд в Россию в разгар войны: "Иначе я не смог бы смотреть в глаза своей жене"

11 марта, 13:20

Бывший форвард сборной Украины заявил, что "кормил, кормит и будет кормить семью, пока не сдохнет"

Как первая буква в имени влияет на характер и судьбу человека

Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью