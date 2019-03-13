"Кременчук" сравнял счет в серии с "Днепром" в плей-офф чемпионата Украины

Победитель матча определился только в овертайме

Фото: uhl.com.ua

"Кременчук" сравнял счет в серии с "Днепром" в плей-офф чемпионата Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/966/e49/5c8966e49cdda.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/966/e49/5c8966e49cdda.jpg 2019-03-13T22:25:42+02:00 Хоккей Победитель матча определился только в овертайме

В Кременчуге состоялся второй матч полуфинальной серии плей-офф Украинской хоккейной лиги, в котором местный ХК "Кременчук" принимал "Днепр". Накануне этой игры херсонцы вели в серии 1:0. Напомним, что в первой встрече "Днепр" обыграл "Кременчук" со счетом 3:1.

Первый период матча оказался безголевым, несмотря на 17 бросков по воротам, которые команды суммарно нанесли по воротам соперников. В середине второго периода счет в игре открыл 17-летний Артем Целогородцев, но уже на 39-й минуте большинство реализовал Тимур Гриценко, сравняв счет.

В третьем периоде команды также обменялись заброшенными шайбами: своими шансами у чужих ворот воспользовались Иван Дунаев и Алексей Зайцев. Под конец основного времени "Кременчук" и "Днепр" пытались сыграть как можно более аккуратно, и игра перешла в овертайм.

На 65-й минуте встречи Валентин Сирченко получил удаление за умышленный выброс шайбы, чем воспользовались кременчужане – Владислав Грицких "пробил" Олега Петрова, и принес победу своей команде.

После второго матча серия переезжает в Херсон – там "Днепр" и "Кременчук" сыграют 16 и 18 марта.

"Кременчук" – "Днепр" 3:2 ОТ (0:0; 1:1; 1:1; 1:0)

Шайбы: 0:1 Целогородцев (Черемнов, Матвиенко), 35:45. 1:1 Гриценко (Ворона – больш.), 38:28. 1:2 Дунаев (Янишевский), 46:23. 2:2 Зайцев (Грицких, Толстушко), 39:25. 3:2 Грицких (Зайцев, Киселев), 65:03.

"Кременчук": Бояршинов; Толстушко – Грицких, Горлушко – Хришпенц, Шпак – Боевых, Роганов – Варивода; Киселев – Фурса – Зайцев, Тютченко (А) – Шиманский – Ворона, Савченко – Красильников – Чорный, Ефимочкин – Кривошапкин (А) – Гриценко (К).

"Днепр": Петров; Белоусов (А) – Шулешов, Пугачев – Матвиенко, Декало – Сирченко, Будько – Матусевич; Золотухин – Коваленко – Жвачкин (К), Бондаренко – Дунаев – Янишевский, Черемнов – Ромащенко (А) – Макарицкий, Тимченко – Целогородцев – Зык.

Три шайбы за 70 секунд: "Донбасс" громит "Белый Барс" на старте полуфинала плей-офф УХЛ. В составе "Донбасса" голами отличились восемь разных хоккеистов, а в третьем периоде хозяева забросили три шайбы за 70 секунд.

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