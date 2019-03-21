"Кременчук" вышел вперед в полуфинальной серии УХЛ

Пятый матч полуфинала чемпионата Украины завершился уверенной победой клуба из Кременчуга

"Кременчук" обыграл дома херсонцев. Фото: uhl.com.ua

"Кременчук" вышел вперед в полуфинальной серии УХЛ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3e7/213/5c93e7213da2e.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3e7/213/5c93e7213da2e.jpeg 2019-03-21T21:34:00+02:00 Хоккей Пятый матч полуфинала чемпионата Украины завершился уверенной победой клуба из Кременчуга

Сегодня состоялся пятый матч полуфинальной серии чемпионата Украины по хоккею между ХК "Кременчук" и херсонским "Днепром". Хозяева сходу начали прессинговать противника. На 12-й минуте встречи это вылилось в заброшенную шайбу от Ивана Савченко, который с близкого расстояния прошил Олега Петрова и открыл счет в матче.



Во второй двадцатиминутке "Днепр" существенно выровнял игру, однако отыграть пропущенную шайбу гости так и не смогли. А вот "горожане" смогли реализовать свои моменты – Виктор Тютченко и Глеб Кривошапкин сделали счет – 3:0 на табло и не оставили "Днепру" шансы на победу.

В заключительном отрезке матче "Кременчук" только утвердил свое преимущество в матче, отправив в ворота Олега Петрова еще одну шайбу. Только на последних секундах встречи Никита Макарицкий реализовал штрафной бросок и забросил единственную шайбу "Днепра" в этом матче, установив итоговый счет – 4:1 на табло.

Отметим, что шестой матч серии до четырех побед команды сыграют в Херсоне 24 марта в 17:00.

"Кременчук" – "Днепр" - 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Счет в серии: 3:2

Шайбы: 1:0 Савченко (Красильников, Толстушко), 12:08; 2:0 Тютченко, 27:58; 3:0 Кривошапкин (Ефимочкин), 31:48; 4:0 Хришпенц (Фурса, Киселев), 43:47; 4:1 Макарицкий (штраф. бросок), 59:11.

Ранее мы писали, что экс-капитан сборной Украины по хоккею осваивает керлинг и доставляет камни в дом.

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