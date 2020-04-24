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Кто и как наживается на реконструкции СК "Авангард" – расследование СМИ

24 апреля, 18:01

Алексей Андрейцев

Ледовый комбайн купили на 100 тысяч евро дороже, хотя еще нет оборудования для генерации льда

Киевский спортивный комплекс "Авангард", по данным расследования, опубликованного на сайте Обозреватель, превратился в черную дыру, в которой бесследно исчезают деньги из бюджета. Десять лет назад тут затеяли реконструкцию, которая длится до сих пор.

Так СК "Авангард" выглядел прошлым летом. В 2019-м на его ремонт государство выделило 87 млн 364 тысячи гривен. Но этих денег оказалось мало – руководство комплекса подало новую смету, уточнив, что для завершения реконструкции и введения комплекса в эксплуатацию необходимы 104 млн 798 тысяч гривен.

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При этом деньги, которые государство выделяло на "Авангард", руководству комплекса во главе с директором, экс-игроком сборной Украины по хоккею Виктором Гончаренко, нормально освоить не удавалось.

Договор с подрядчиком в СК "Авангард" заключили в апреле 2019-го. А в июне Министерство молодежи и спорта перечислило первый транш. Но подрядчику там аванс выплатили месяцем позже – так снова было потеряно время. Кстати, сама фирма-подрядчик также достойна отдельного внимания. 26 миллионов бюджетных гривен были отданы организации с уставным капиталом 35 тысяч гривен – и не самой чистой репутацией. В том же 2019-м году ООО "Навигаторспецстрой" фигурировал в уголовном деле по ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). А по информации сайта Prozzoro, договор "Навигаторспецстроя" о реконструкции СК "Авангард" является единственным подрядом фирмы, полученным после участия в публичных закупках. За 14 лет существования организация лишь однажды участвовала в тендерах.

Также интересно, что в "Авангарде" почему-то начинают действовать с конца. Вместо того, чтобы обустроить основу будущего катка или закупить оборудование для генерации льда, руководство спорткомплекса осенью приобрело ледозаливочную машину и систему кондиционирования ледового катка. Хотя самого катка еще нет.

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На новенькой ледозаливочной машине заместитель директора "Авангарда" Владислав Сирык даже успел проехаться по асфальту возле спорткомплекса. И похвастался приобретением в одной из групп любителей хоккея на Facebook. Правда, позже Сирык публикацию удалил. При этом в своем посте он указал стоимость "найсучаснішої льодоприбиральної машини в Україні" – 7 млн 161 тысяча гривен.

По курсу сентября 2019-го года это было порядка 260 тысяч евро. При этом такую же машину (WM Shira electro) с доставкой в Украину и растаможкой можно купить на 100 тысяч евро дешевле.

По информации СМИ, сейчас правоохранительные органы плотно взялись за руководство ГП "СК "Авангард". Возможно, совсем скоро бесконечный ремонт там закончится – и спортклуб снова станет площадкой, где рождаются юные звезды украинского хоккея.

Читайте также: Опубликован рейтинг хоккейных сборных и результаты жеребьевки Олимпиады-2022

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расследование хоккей спорткомплекс Авангард

Источник: Обозреватель

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