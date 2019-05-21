Латвия разгромила Норвегию в последнем матче на чемпионате мира по хоккею

Латвийцы заняли пятое место в группе В топ-дивизиона

Фото: AFP

Сборная Латвии обыграла Норвегию в матче седьмого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею в топ-дивизионе. Обе команды потеряли шансы на выход в плей-офф, но и вылет в низшую лигу им не грозил, поэтому на кону этой встречи стоял только престиж команды. Латвийцы оказались сильнее благодаря результативному периоду, в котором они забили три шайбы.

В группе В давно определились участники четвертьфинала -в плей-офф сыграют Россия, Чехия, Швеций и Швейцария. А неудачником стала команда Австрии – она в следующем году будет играть в первом Дивизионе.

Норвегия – Латвия – 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

1:0 – Линдстрем (Холес, Мартинсен)

1:1 – Индрашис (Балцерс, Блюгерс)

1:2 – Якс (Балинскис, Индрашис)

1:3 – Маренис (Кулда, Балцерс)

1:4 – Кениньш (Индрашис)

ЧМ-2019 проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). В Братиславе играют команды группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Сборная Канады является самой титулованной в мире. "Кленовые листья" 26 раз выигрывали чемпионаты мира. Год назад канадцы заняли четвертое место, проиграв в матче за "бронзу" американцам. А чемпионом мира-2018 стала сборная Швеции, обыгравшая по буллитам Швейцарию.

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