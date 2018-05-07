Латвийский фанат в знак протеста выбросил на лед кроссовки

Сборная Финляндии выиграла свой второй матч на чемпионате мира по хоккею в Дании. Во встрече группы B скандинавы разгромили команду Латвии со счетом – 8:1 (3:0, 2:0, 3:1). По ходу второго периода матча произошел любопытный эпизод.

После гола нападающего Вели-Мати Савинайнена, сделавшего счет 5:0 в пользу финнов, один из болельщиков латвийской команды в знак протеста выбросил на лед свои кроссовки. Диктор по стадиону попросил зрителей не бросать на площадку посторонние предметы, а фаната попросили покинуть трибуны.

Напомним, что в конце апреля юниорская сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею, в финале обыграв американцев.

Ранее мы писали, что впервые с 1994 года в элитном дивизионе взрослого чемпионата мира сыграет сборная Великобритании. В драматичном поединке британцы вырвали победу у Венгрии, забросив важную шайбу за 15 секунд до финальной сирены.

А вот в дивизионе ІВ позорно выступила сборная Украины. Наша команда каким-то чудом набрала всего четыре очка и едва не вылетела во второй дивизион.