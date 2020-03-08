Ледовая рубка с рекордом: в последнем матче чемпионата "Донбасс" обыграл "Кременчук"

В последнем матче регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги в Дружковке "Донбасс" обыграл "Кременчук" со счетом 3:2. Этот результат никак не повлиял на финальную турнирную таблицу "регулярки", в которой "Кременчук" досрочно занял первое место, а "Донбасс" – второе. Тем не менее добытая победа может дать психологическое преимущество "Донбассу" уже в плей-офф.

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"Донбасс" – "Кременчук" – 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

1:0 Коренчук (Милехин) – 19:35

1:1 Савченко (Александров, Ворона) – 33:29

2:1 Костиков (Лялька) – 42:14

3:1 Милехин (Игнатенко, Буценко) – 52:35

3:2 Орлов (Созонов, Пукс) – 56:16

Видео лучших моментов матча "Донбасс" – "Кременчук" (3:2)

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Кстати, благодаря этой победе над "Кременчуком" донецкая команда установила рекорд сезона по продолжительности победной серии – 12 игр кряду.

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Отметим, что в четвертьфинальных сериях плей-офф до двух побед "Ледяные Волки" играют с "Белым Барсом", а "Динамо" будет противостоять "Днепру". Лучшие в этих парах станут соперниками "Кременчука" и "Донбасса", которые, заняв первое и второе место в турнирной таблице регулярного чемпионата, автоматически попали в полуфинал плей-офф.

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