Легенда украинского хоккея ушел из жизни в 62 года

Сегодня, 14:18

Лучшие свои годы Юрий Шундров провел в киевском "Соколе"

Юрий Шундров. Фото ФХУ
Юрий Шундров. Фото ФХУ

Сегодня ночью на 63-м году жизни перестало биться сердце лучшего голкипера в истории украинского хоккея, экс-игрока национальной сборной команды Украины и знаменитого тренера Юрия Александровича Шундрова. Похороны Юрия Шундрова запланировано на воскресенье.

Юрий Александрович является воспитанником пензенской школы хоккея. Впрочем, лучшие годы его карьеры связаны с киевским "Соколом". В течение 16 лет Юрий Шундров защищал ворота киевского клуба, с которым получил бронзовые медали чемпионата СССР, а также несколько раз становился чемпионом Украины.

В составе сборной Украины был участником четырех чемпионатов мира 1995, 1997, 1998, 1999 (элитный дивизион). Всего за национальную сборную провел 23 матча (30 пропущенных шайб).

Тренерскую деятельность начал в юниорской сборной Украины (2002-2003). Дважды входил в тренерский штаб национальной сборной Украины (2006-2008 и 2010-2011). Был одним из тренеров российских команд "Металлург" (2008-2010), ЦСКА (2011-2013) и ХК "Сочи" (2014-2017).

Ранее мы писали, что в Аргентине жестоко убили 25-летнего футболиста, среди подозреваемых – бывший одноклубник. В ходе драки неизвестный нанес Факундо смертельный удар ножом в грудь.

Ранее мы сообщали, что медалиста Олимпиады-2014 зарезали в КазахстанеДенис Тен скончался в Центральной городской клинической больнице. Спасти Тена, у которого были диагностированы повреждения суставов бедра и наружное кровотечение, врачам не удалось.
хоккей, Сокол Киев, Юрий Шундров

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Источник:

Федерация хоккея Украины

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