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Легендарный хоккеист Яромир Ягр вышел на лед спустя год после травмы

Сегодня, 23:11

47-летний хоккеист сыграл за чешский клуб, владельцем которого он является

Яромир Ягр. Фото rytirikladno.cz
Яромир Ягр. Фото rytirikladno.cz.
Легендарный хоккеист Яромир Ягр вышел на лед спустя год после травмы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/b1f/68c/5c6b1f68c03bd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/b1f/68c/5c6b1f68c03bd.jpg Хоккей 47-летний хоккеист сыграл за чешский клуб, владельцем которого он является

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, чешский хоккеист Яромир Ягр вернулся на лед спустя год после травмы. Ягр, который в минувшую пятницу отпраздновал 47-й день рождения, не играл с февраля прошлого года из-за повреждения. В понедельник он вышел на лед в матче за клуб "Рытиржи Кладно", владельцем которого является, выступающий во втором по силе чешском дивизионе.

Напомним, что в конце 2017 года Яромир Ягр установил очередное достижение. Тогда чешский спортсмен вышел на третье место по количеству игр в регулярных чемпионатах НХЛ – более 1700.

А месяцем ранее Ягр опередил Хоу и вышел на второе место в списке игроков, проведших наибольшее число матчей в НХЛ – тогда в его активе было 1940 встреч.

В марте 2017 года Яромир Ягр стал самым результативным игроком старше 40 лет в истории НХЛ. Чешский форвард превзошел по этому показателю знаменитого Горди Хоу.

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Тег хоккеист, Яромир Ягр

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Сегодня|Спорт

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