Легендарный игрок "Челси" подписал контракт с хоккейным клубом

Чех также будет стоять на воротах

Петр Чех / Фото: Instagram

Известный в прошлом футбольный голкипер Петр Чех официально трудоустроился в хоккейном клубе из Великобритании. Кстати, наставник "Челси" установил уникальное достижение среди английских тренеров.

37-летний Чех подписал контракт с клубом "Гилдфорд Феникс". О сроках соглашения не сообщается, а в команде экс-футболист будет выступать под 39-м номером.

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Напомним, что Чех завершил карьеру после сезона-2018/19. Будучи футболистом, он поиграл за "Хмел", "Спарту", "Ренн", "Челси" и "Арсенал". На его счету 124 матча за сборную Чехии. В июне он вернулся в "Челси" в качестве советника.

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Петр Чех вошел в историю Лиги Европы, сыграв в финале за и против одной и той же команды. Чешский вратарь выигрывал с "Челси" еврокубок, но повторить это с "Арсеналом" не сумел. Напомним, в финале "аристократы" обыграли "канониров" со счетом 4:1. Этот поединок стал последним в карьере для Чеха.

Кроме того, появилось видео, бывший триумфатор чемпионата Англии устроил драку в ночном клубе. В конце августа полузащитника лондонского Челси Дэнни Дринкуотера, который находится в аренде в Бернли, избили возле ночного клуба в Манчестере.

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