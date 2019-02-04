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Легенды украинского хоккея провели мастер-класс для воспитанников ДЮСШ

Сегодня, 19:25

Тренерами выступили Сергей Варламов, Александр Победоносцев, Константин Касянчук и Игорь Архипенко

Фото: uhl.com.ua
Легенды украинского хоккея провели мастер-класс для воспитанников ДЮСШ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/875/452/5c58754526ce0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/875/452/5c58754526ce0.jpg Хоккей Тренерами выступили Сергей Варламов, Александр Победоносцев, Константин Касянчук и Игорь Архипенко

2 февраля, состоялся мастер-класс от легендарных украинских хоккеистов для юных воспитанников ДЮСШ. Организатором мероприятия выступила Украинская хоккейная лига, а местом проведения тренировки стал открытый каток на ВДНХ. Ране мы опубликовали интервью игрока "Донбасса" Виталия Ляльки: "Знаю, что зрители всегда ждут экшен".

Открытую тренировку провели именитые украинские игроки Сергей Варламов, Александр Победоносцев, Константин Касянчук, а также директор ДЮСШ "Льдинка" Игорь Архипенко, которые на собственном примере показали юным хоккеистам, что нужно упорно трудиться, чтобы стать не просто лучшими игроками, а легендами украинского хоккея.

В ходе мастер-класса юные хоккеисты смогли отточить свои навыки катания на коньках и владения клюшкой, а также получили советы от именитых игроков. Воспитанники ДЮСШ провели двусторонний матч, эстафету и отрабатывали упражнения на индивидуальную технику. Также хоккеисты улучшили навыки владения клюшкой и шайбой под чутким руководством одних из лучших украинских игроков и участников множества чемпионатов мира в составе национальной команды.

Участниками тренировки стали воспитанники киевских "Сокола" "Льдинки" и АТЭКа, кременчугского "Авангарда", винницкого "Патриота", "Гадяча", белоцерковской "Змины", харьковского СДЮСШОРа и "Донбасса". Сами звездные "тренера", не скрывая улыбок, с радостью делились с будущим хоккейным поколением секретами своего мастерства.

Генеральный директор Украинской хоккейной лиги Сергей Варламов рассказал о важности проведения подобных мероприятий

"Основная цель нашего мероприятия – привлечь как можно больше детей к хоккею, популяризировать этот вид спорта. Мы стараемся, чтобы через нас люди узнавали об этом виде спорта, а дети получали максимум знаний. Ребята сегодня все заинтересованные и активные. Нашел даже один талант сегодня (улыбается). Не ожидал, что ребенок в таком юном возрасте может владеть такой техникой. Всем видам спорта нужны подобные мероприятия. Причем очень здорово было бы делать совместные мастер-классы с другими видами спорта. Это очень важно для развития и популяризации", – сказал Варламов

Также своими впечатлениями после мастер-класса поделился именитый защитник Александр Победоносцев.

"Такие мероприятия важны и для родителей, и для детей, и, конечно же, для нас, игроков. Очень здорово ощущать эту атмосферу, энергетику. Все ребята с удовольствием делали упражнения и выполняли задания. Так что мастер-класс вышел на славу. У нас тут царила очень дружеская обстановка и мы больше не тренируем, а подсказываем и направляем. Мы хотим, чтобы ребятам было весело и комфортно. Тут даже не обязательно, чтобы все выходило идеально. Важно желание, а остальное придет", – добавил Победоносцев.

"Хоккеем я занимаюсь уже 4 года в "Соколе". Наверное, этот вид спорта мне нравится из-за борьбы (улыбается). Очень хорошей получилась тренировка, я научилась правильно играть в пас и здорово подбрасывать шайбу. Хотелось бы побольше таких тренировок, чтобы и дальше улучшать свои навыки", – о ходе тренировки рассказала юная хоккеистка Вероника.

А мама участника мастер-класса Татьяна Озарчук осталась довольна мастер-классом: "Тренировка получилась замечательной, и я осталась очень довольна мастер-классом. Это уже второй раз мы приехали на открытую тренировку от УХЛ, и мы искренне хотим, чтобы хоккей у нас в стране развивался. Такие мероприятия очень нужны нашему спорту – чем чаще, тем лучше. Именитые игроки -это очень хороший пример для детей, которые к тому же здорово проводят время."

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Тег хоккей, Украинская хоккейная лига

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uhl.com.ua

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