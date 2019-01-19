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Лидер чемпионата Украины по хоккею с трудом обыграл главного аутсайдера

Сегодня, 18:00

"Днепр" в непростом поединке на своем льду переиграл "Ледяных Волков"

"Днепр" - "Ледяные Волки" - 3:2
"Днепр" - "Ледяные Волки" - 3:2. Фото: uhl.com.ua
Лидер чемпионата Украины по хоккею с трудом обыграл главного аутсайдера //smm8.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/349/870/5c4349870da11.jpg //smm0.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/349/870/5c4349870da11.jpg Хоккей "Днепр" в непростом поединке на своем льду переиграл "Ледяных Волков"

Программа 31-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги (УХЛ) открылась игрой первой и последней команд турнира. Безусловным аутсайдером пары считались хоккеисты из Киева, но "Ледяные Волки" в очередной раз продемонстрировали неплохую игру в противостоянии против более сильного клуба.

За хозяев льда уже по истечению первой минуты отличился Кирилл Бондаренко. Еще в первом периоде херсонцы увеличили преимущество – точным ударом забил Никита Макарицкий. Подопечные Пидгурского несколько успокоились, а гости создали пару моментов для взятия ворот. Но третью шайбу забросили именно игроки "Днепра" – дубль за лидеров оформил Макарицкий.

Пробить Олега Петрова столичному клубу удалось в конце второй 20-минутки. Сергей Микульчик сократил отставание в счете до двух голов. Завершающий период "Волки" провели в обороне собственных ворот, а "Днепр" безуспешно пытался увеличить разрыв в счете.

Тем не менее, Алексей Овчинников сократил отставание до одного точного броска за 20 секунд до финальной сирены. Несмотря на счет 3:2, хоккеисты "Днепра" добыли уверенную победу над аутсайдером чемпионата.

"Днепр" – "Ледяные Волки" 3:2 (2:0; 1:1; 0:1)

Шайбы: 1:0 Бондаренко (Афанасьев), 01:01. 2:0 Макарицкий (Матвиенко, Будько), 15:31. 3:0 Макарицкий, 29:31. 3:1 Микульчик (Федосов), 39:59. 3:2 Овчинников, 59:39.

Напомним, что женская сборная Украины по хоккею выиграла все матчи отбора на ЧМ-2020. Украинские хоккеистки выступят в Дивизионе II В мирового первенства.

УХЛ, ХК Днепр, Ледяные Волки

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Источник:

uhl.com.ua

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