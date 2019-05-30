Лидер сборной Украины по хоккею Виктор Захаров: "В Европе проще взять румына"

Капитан "Донбасса", MVP УХЛ и лидер сборной Украины – о проблемах нашего паспорта и чуде Финляндии

Виктор Захаров с сестрой Юлией. Жена Анастасия осталась с дочкой, которой месяц. Фото hcdonbass.com.

— В Украине появилась премия для лучших хоккеистов сезона. Что она значит?

— Многое. Непривычно, что такое внимание к хоккею у нас. Я думаю, это станет толчком на будущее, потому что хоть по мировым меркам мы и скромные хоккеисты, но это уже начало чего-то. Может, построят новые арены, и будет больше команд.

— Какой сейчас уровень чемпионата Украины?

— Объективно оставляет желать лучшего по сравнению с топовыми европейскими. Но мы на правильном пути. Нашей лиге всего три года, поэтому со временем будут приходить молодые ребята. И, может, премия "Герои хоккейного года" покажет, что есть хотя бы к чему стремиться.

— С каким из европейских чемпионатов можно сравнить УХЛ?

— Тяжело ответить. Но во всяком случае наш чемпионат лучше, чем в тех же Литве или Эстонии. Хотя считается, что сборная Эстонии равная нам, а Литва сейчас чуть-чуть выше. Но мы стремимся быть похожими на чемпионат Польши, Беларуси. На данный момент они лучше хотя бы потому, что там не шесть команд, а 10—12.

— После чемпионата мира с участием Украины нашу сборную много критикуют. Не так уж давно мы боролись за место в элите и выступали на Олимпиаде. Сейчас стараемся выжить в дивизионе IB.

— На награждении "Героев" были Дмитрий Христич — игрок НХЛ и участник Олимпиады-2002, Константин Косянчук, Александр Победоносцев, Александр Матерухин, который, к сожалению, в силу обстоятельств принял белорусское гражданство. Все это поколение, это был выхлоп еще советской школы, и этот выхлоп закончился где-то на пересечении 2010-х годов. А украинской школе элементарно не хватает воспитанников. Если в 1990 году школа киевского "Сокола" была признана лучшей в СССР, то это о чем-то говорит. И когда пришло время ребят, проходивших эту школу в 80-х, заканчивать карьеру, закончились и успехи сборной. Все взаимосвязано. У нас молодая страна и, как бы печально это ни звучало, толком ничего не развивалось в период независимости.

— Какое состояние сборной, где много молодых ребят?

— Потенциал есть, но нужно время. Когда мы занимались в детской школе (Виктору 25 лет. — Авт.), у нас в чемпионате было всего 6 команд. Сейчас детских команд намного больше, но есть проблемы в том плане, что это не государственные школы и все на плечах родителей.

— Чемпионат мира смотрели? В чем феномен Финляндии?

— Их сила в том, что они играли как команда. У них не было звезд, говорили, что это команда "ноунеймов", и неприезд энхаэловцев сыграл большую роль — они целый месяц готовились одним и тем же составом. У их тренера не было головной боли, как у той же сборной России, где приехали Овечкин, Малкин, Кузнецов, Кучеров... И кого куда ставить? А канадцы каждый год привозят не самых сильных энхаэловцев. Нам бы такие были за счастье, но для Канады это, конечно, не то. Но все знают, какая финская школа хоккея — сколько у них команд, лиг и игроков. Все идет от детско-юношеского хоккея. Если взять конкретно этот чемпионат и его состав участников, то титул — это маленькое чудо для финнов, а если взять развитие хоккея в целом, то это реальная закономерность.

— Стартовал финал НХЛ "Бостон" — "Сент-Луис". Что скажете о "Брюинз"?

— Не сказал бы, что "Бостон" в финале — это неожиданность. Обе команды с историей, когда-то они уже играли между собой в финале. Но оба клуба мне не нравятся. Раньше болел за ту же "Тампа-Бэй" образца нашего Руслана Федотенко, когда он был обладателем Кубка Стэнли.

— Много талантливых хоккеистов уезжают из Украины. У вас были предложения из-за границы?

— Сейчас нет, к сожалению. Но все подвязано под грустные события 2014-го, откинувшие наш хоккей на какие-то года назад. До этого была возможность играть на хорошем уровне и в Украине, когда играли за "Донбасс" в КХЛ. После того, как "Донбасс" перестал там выступать, были команды, которые протянули руку помощи нашим хоккеистам. Но этого нам было недостаточно. В то же время очень тяжело быть легионером. Я год играл в Казахстане и знаю, как это. Легионер должен быть лучшим в команде. И нашим ребятам за границей тяжело – спрос с них очень большой.

Проблема и украинский паспорт. В европейском чемпионате проще взять румына, литовца или кого угодно с европейским паспортом, так как меньше проблем с документами. Нам устроиться за границей – это бумажная волокита. Поэтому надеюсь, что наша лига будет развиваться и когда-то и к нам будут проситься приехать и поиграть.

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