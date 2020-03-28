"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях": Лукашенко сыграл в хоккей и не увидел никаких вирусов

Никакого карантина в Беларуси - президент страны вышел на лед и назвал "холодильник" лучшим лекарством от COVID-19

Пандемия коронавируса не остановила не только чемпионат Беларуси по футболу, но и соревнования по хоккею в этой стране. Никакого карантина. В субботу, 28 марта, белорусский президент Александр Лукашенко вышел на лед в полуфинальном матче хоккейных соревнований среди любителей. Минская команда с Лукашенко в составе обыграла соперников из Гродненской области – 12:3.

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В этом матче в составе победителей двумя заброшенными шайбами отметился младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко – Николай, а после игры у Лукашенко-старшего журналистка местного телеканала спросила: "Можно сказать, что война войной, а хоккей – по расписанию?".

"Нет. Надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях, – ответил, рассмеявшись, Александр Лукашенко. – Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Это самое лучшее здоровье – антивирусное лекарство, самое настоящее"

Напомним, пандемия коронавируса была объявлена 11 марта. Впервые эта форма заболевания была зарегистрирована в конце 2019 года в Ухане (Китай). С тех пор вирус проник более чем в 150 стран. В мире зафиксировано свыше 650 тысяч случаев заражения. Зарегистрировано более 30 тысяч смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 140 тысяч человек.

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Что касается Беларуси, тот в этой стране официально зафиксировано 94 случая заражения коронавирусом, летальных среди них – нет.

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