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"Лукашенко сказал, что водка спасет от коронавируса. И ему верят": откровения финского хоккеиста "Немана"

20 марта, 19:52

Богдан Юрков

Выступающий в Беларуси спортсмен Йоонас Хурри рассказал от отношении в этой стране к COVID-19

Защитник хоккейного клуба "Неман" Йоонас Хурри в интервью финскому изданию Ilta-Sanomat рассказал, как в Беларуси люди относятся к пандемии коронавируса. Отметим, что эта страна продолжает проводить футбольные и хоккейные турниры, несмотря на коронавирус. Все остальные страны Европы поставили футбольные чемпионаты на паузу. Предпоследним под натиском COVID-19 пало первенство Турции.

"Это особая ситуация, довольно стрессовая. Здесь есть некоторые проблемы, но я чувствую себя в безопасности. Главное – мыть и дезинфицировать руки, хотя инструкции по профилактике в стране немного различаются, – говорит 28-летний хоккеист Йоонас Хурри. – Президент Беларуси Лукашенко сказал, что водка и сауна помогут в борьбе с коронавирусом. Странное заявление, но некоторые люди этому верят. Это, как мне кажется, говорит об отношении к вирусу в Беларуси"

Йоонас Хурри

Йоонас Хурри / Фото: Twitter

По последним данным, в Беларуси – 69 случаев заболевания коронавирусом. Летальных среди них нет.

Как мы писали ранее, команда Вернидуба чемпионат Беларуси начала с поражения. Солигорский "Шахтер", возглавляемый украинским специалистом, уступил минскому "Торпедо" со счетом 0:1.

Смотрите, чем еще может удивить Беларусь

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хоккей чемпионат Беларуси коронавирус

Источник: sport24.ru

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