"Людей пытают, насилуют, убивают": финская команда не прилетела на матч в Беларусь

В Финляндии посчитали, что прилет хоккеистов в Минск будет приравниваться к поддержке Александра Лукашенко

Хоккейный клуб "Йокерит" отказался лететь в Минск для проведения матча регулярного чемпионата КХЛ. И теперь в соответствии с Дисциплинарным регламентом турнира ему засчитано техническое поражение – сообщает сайт КХЛ. Кроме того, клубу придется выплатить штраф. Как пишет белорусский ресурс tut.by, причины демарша команды из Суоми – массовые протесты после президентских выборов в стране и зверства местных силовиков.

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В Финляндии посчитали, что прилет хоккеистов в Минск неуместен и будет приравниваться к поддержке Александра Лукашенко.

"Мы все видели, все читали о том, что происходит в Беларуси. Людей пытают, насилуют, убивают, люди бегут из страны. А финская хоккейная команда летит туда, как будто ничего не происходит. Что в некотором смысле является поддержкой Лукашенко", — считает журналист Hufvudstadsbladet Филип Саксен.

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Также фан-клуб "Йокерита" по примеру своих минских коллег объявил, что будет бойкотировать домашние матчи клуба, если он отправится в Минск: "Мы не только намерены бойкотировать матчи команды, но и призываем остальных болельщиков в знак протеста отказаться от посещений игр "Йокерита". Ранее представитель фан-клуба Роопе Ряти заявлял, что болельщики согласны на техническое поражение команды в случае отказа от поездки в Беларусь.

Реклама Болельщики "Йокерита"/Фото jokerit.com

Фанатов поддержала и Ассоциация хоккеистов Финляндии, призывающая отказаться от спортивных соревнований в Беларуси.

Ранее мы рассказывали, что в Беларуси правоохранители избили хоккеиста. Парень просто возвращался с тренировки и никого не трогал.

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